Vitesse, Vitesse!!! Con la velocidad de Odegaard, Portu e Isak la Real se hace más imprevisible para el contrario, ya que puede alternar el juego de posición con el juego al espacio

Hace 17 años la Real apostó por un experimentado 'profesor' de la academia del Nantes para llevar las riendas del primer equipo. Se llamaba Raynald Denoueix y estuvo a punto de hacernos campeones de Liga. Su contratación se mantuvo en secreto varios meses, tiempo que aprovechó para seguir de incógnito los entrenamientos y los partidos de sus futuros jugadores. Nadie reparó en él. Necesitaba de un conocimiento profundo de lo que iba a tener entre manos. Y cuando llegó el verano su principal conclusión es que faltaba velocidad. «Vitesse, vitesse!!!», que solía decir.

La Real llevaba tres años pasándolo mal, a pesar de que había una buena base de casa, con Aranzabal, De Pedro, Rekarte, Aranburu y Xabi Alonso, y un ramillete de extranjeros más que interesantes como Kovacevic, Westerveld, Tayfun, Khokhlov, Kvarme, Karpin y Schürrer, estos dos fichados ese mismo verano. Pero el que cambió la cara al equipo fue Nihat, al que Denoueix sacó de la banda para ponerlo arriba junto a Kovacevic. Aquel jugador que en su llegada a Donostia no había llamado la atención en los primeros meses como extremo se convirtió en la revelación del campeonato como delantero. Y la Real pasó de pelear por la permanencia a hacerlo por el título.

No digo yo que ahora vayamos a ser campeones, pero salvando las distancias, algo parecido sentí cuando Portu pisó el césped de Son Moix a falta de media hora. Hasta ese momento el cuadro blanquiazul había controlado el balón dos tercios del tiempo pero le faltaba profundidad para hacer peligro a un rival que se defendía bien. Oyarzabal solo no era argumento suficiente para tumbar la defensa balear por muchas veces que lo intentara. Necesitaba más socios que se animaran a atacar el espacio, ya que tanto Januzaj como Willian José son jugadores que buscan el balón al pie y Odegaard no podía ser al mismo tiempo pasador y terminador.

Cuando Portu hizo acto de presencia junto a Isak una sonrisa picarona se me dibujó en el rostro. Los compañeros de la prensa local se frotaban las manos con el poste de Lumor y un disparo intencionado de Febas, pero ya les advertí: «Cuidado con estos dos que salen, que son diferentes». Al ex del Girona, un extremo a la antigua usanza, le bastó una carrera para romper el partido. Ahí cobró sentido la calidad de Oyarzabal y Odegaard en el inicio de la jugada. Porque con un socio para correr como el murciano, uno de ellos pudo aparecer sin vigilancia para terminar. Lo hizo Odegaard pero perfectamente pudo haberlo hecho Oyarzabal. La Real maneja ahora la variante de la velocidad y eso, para un equipo que domina el juego posicional, le convierte en un adversario temible. Porque si ya te somete desde lo combinativo, si encima hace daño jugando al espacio, neutralizar sus armas resulta mucho más difícil para el adversario.

Illarramendi, el patrón

Si Oyarzabal es el líder indiscutible del barco, Illarramendi es su patrón. Su regreso al máximo nivel ha sido clave para entender este buen arranque de Liga. El de Mutriku es el centrocampista perfecto. Por sus prestaciones defensivas y ofensivas. Es el que equilibra al equipo, con la complicidad de Merino y Zurutuza, que aportó lo suyo cuando la Real parecía flojear en la parcela central.

En Mestalla su aportación defensiva fue clave, tanto en las ayudas a los centrales como al dirigir las maniobras para presionar en campo contrario. Aquel día lo pasó mal en un par de acciones en las transiciones defensivas. El Valencia contragolpea muy rápido y hubo veces en las que no le dio tiempo a iniciar el juego desde atrás y ocupar después su posición en el centro del campo para taponar las contras rivales. En Mallorca, ante un rival que no puede expresarse con tanta solvencia en los ataques rápidos, lo bordó.

Liberado de esa exigencia defensiva, pudo servir pases al espacio que agradeció Oyarzabal. Las dos mejores ocasiones de la primera parte nacieron de sus botas y en la segunda casi marca con un zurdazo desde fuera del área tras recuperación alta.

Zubeldia, indiscutible

Anduvo listo Imanol en la confección del once. El regreso de Llorente le obligó a elegir en defensa, ya que Le Normand y Zubeldia venían de hacerlo bien en Mestalla. Si incluía al madrileño, ¿a quién quitaba? ¿A Zubeldia? ¿A Le Normand, que con Aritz y Sagnan lesionados, era el otro central disponible? Al final optó por no tocar lo que funciona y el partido le dio la razón.

Creo que juntar a Illarramendi y Zubeldia en el once es determinante. Aunque sea a costa de que este juegue de central. Ambos están entre los cinco mejores jugadores de la plantilla y no puede ser que uno se quede fuera simplemente porque se manejan en la misma zona del campo. Sus características son diferentes pero compatibles al mismo tiempo. Illarra es más hábil en la dirección del juego y filtrando pases por dentro. Zubeldia es más polivalente -puede jugar de central, mediocentro o interior-, tiene más empaque en las disputas y es más potente. Prescindir de uno de ellos es un lujo que no podemos permitirnos.

Plan de partido

A menudo apuntamos que los rivales saben cómo jugarnos y que eso nos pone en aprietos. Es verdad, pero se nos olvida decir que nosotros también sabemos cómo juegan ellos. Y desde la llegada de Imanol la Real ha dado un salto importante en lo que se llama 'el plan del partido'. Que va mucho más allá de hacer las alineaciones.

En Mestalla incidió en la debilidad defensiva de Guedes para hacer superioridad por su zona, con Odegaard fijando al pivote más alejado y Januzaj atacando la espalda del lateral, o al revés cuando se intercambiaban los roles. De esa manera Zaldua llegaba solo tras cambio de orientación. No fue casualidad que las mejores ocasiones de aquel partido llegasen por ese flanco.

En Mallorca el lado débil del rival también era el izquierdo. Lumor es un cañón hacia arriba pero le cuesta más defender. Y Lago Junior es otro futbolista de un corte más ofensivo. La consigna fue la misma: hacer superioridad por esa zona. Unas veces con las incorporaciones de Zaldua por fuera y otras con Januzaj y Odegaard por dentro. Los tres pisaron línea de fondo, aunque faltó sincronizar el último pase. Y cuando el belga lo hizo Oyarzabal cabeceó arriba.

El contragolpe del gol en Son Moix también llegó por ese lado. Odegaard admitió en la zona mixta que la jugada había sido trabajada en Zubieta. En el fútbol de hoy en día nada es casualidad. Ni la forma de montar un contragolpe tras córner en contra ni el lugar elegido para hacerlo. Esto es el 'plan de partido'.