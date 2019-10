Real Sociedad Januzaj: «No se ha visto al mejor 'Janu', pero estoy seguro de que va a venir» Adnan Januzaj asegura que quiere marcar más goles y dar más asistencias y afirma que «físicamente me estoy poniendo mejor» GAIZKA LASA Jueves, 3 octubre 2019, 14:32

Adnan Januzaj ha hablado este jueves sobre su inicio de temporada, señalando que «me estoy poniendo mejor físicamente y me siento bien entrenando fuerte. Eso es bueno para mí». Ha asumido que «la competencia aumenta pero es el inicio de la temporada y a veces los inicios pueden ser muy buenos o a veces más tranquilos. Pero me siento bien. La competencia es buena para cada jugador».

Ha asegurado que cuando se ha quedado fuera de la convocatoria (para Cornellá) «no he tenido problemas con nadie. Ha sido solo una vez. El entrenador tiene que tomar decisiones y cuando uno no está al cien por cien hay otros que sí lo están».

Ha reiterado que en semanas anteriores «no he estado al cien por cien, pero ya voy jugando partidos. No puedo decir que no he jugado. No se ha visto el mejor Janu que la gente quiere ver pero estoy seguro que va a venir».

Ha recordado que «el año pasado estuve lesionado cinco meses, sin jugar, y son muchos para un jugador. Este año estamos apretando mucho físicamente. Está siendo más duro pero estoy haciendo este trabajo para mejorar. Ahora estoy muy contento porque no tengo ninguna lesión y puedo continuar con el trabajo para estar mejor cada día».

Sobre si en verano se vio fuera de la Real Sociedad, ha respondido que «aquí estoy feliz. En el fútbol nunca sabes qué puede pasar pero no tengo intenciones de irme porque estoy contento en la Real. Ha habido muchos equipos interesados pero estaba contento aquí, me quiero quedar aquí y jugar. Quiero mejorar aquí y después veremos».

Januzaj siente la exigencia del club y la afición. «A veces la gente me empuja mucho porque sabe que tengo calidad pero a veces necesito un poco de tiempo y estar más tranquilo. Sé que tengo que marcar diferencias, pero solo hemos jugado siete partidos, no son muchos. La temporada es muy larga».

Sobre sus metas personales, ha afirmado que «tengo claro que este año quiero marcar goles y hacer asistencias. Fue difícil los dos primeros años. El primero porque tuve que adaptarme a un estilo de juego nuevo y el segundo porque estuve mucho lesionado, cinco meses. Luego ponerse en buena forma no es facil». Ha reiterado que «este año estoy contento porque no tengo lesiones y me estoy poniendo físicamente bien»

En cuanto a las metas del equipo, ha señalado que « tenemos que afrontar los partidos al cien por cien, hay partido cada semana y al final de la temproada veremos dónde estamos». Sobre si terminará en algún equipo habituado a jugar en Europa, ha contestado que «puede ser aquí también, porque tenemos buen equipo. Todavía tengo 24 años, soy muy joven. Espero estar a un alto nivel profesional muchos años. Tengo gran futuro».

No solo la gente le pide más. Ha reconocido que «mi cabeza me dice todos los días que tengo que mejorar, quiero estar mejor. He empezado la temporada tranquilamente, sin prisa. Con mi calidad sé que puedo aportar mucho más y me estoy preparando para poder hacerlo».

Reconoce que Imanol pide «más intensidad y queremos apretar más arriba. Somos un equipo que queremos tener el balón arriba. Gente como Portu, Barrene o yo tenemos que esta por arriba y no por atrás corriendo».

Ha explicado que «me gusta más jugar detrás de los atacantes porque toda mi carrera he estado juango en esa posición. Me gusta tener el aón, estar en el partido. A veces si no tocas balón estás fuera del partido y es más complicado. En el centro del campo tocas más el balón y estás enchufado. La gente ve que soy mejor cuando tengo el balón que sin balón».