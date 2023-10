La viral celebración de Take Kubo: de la 'lesión' al perreo, con copyright americano

El derbi disputado este sábado en el Reale Arena dejó unas cuantas imágenes que están siendo muy comentadas este domingo. De la sonrisa de un aficionado del Athletic mientras la grada realista vibra a su alrededor por el tercer gol de Oyarzabal, a la curiosa celebración de Take Kubo en el segundo tanto del derbi. Una performance atrevida y muy del estilo de Kubo, que sorprende cada vez más con su compromiso con los colores txuri-urdin y su soltura en San Sebastián.

La celebración, consistente primero en fingir una lesión y acabar después en un perreo moviendo el culo, desató las carcajadas de la grada realista y también, algo que se puede entender, cierto enfado entre los afición del Athletic y entre alguno de los jugadores sobre el terreno de juego, que pudieron entender ese baile como despectivo. Sea como fuere, el baile se ha convertido en viral a lo largo y ancho del planeta y, como era de esperar, en Japón.

Pero la celebración no es original de Take. Es una imitación muy bien lograda del baile que se marcó Lo'eau LaBonta en un encuentro de la liga de fútbol estadounidense en 2022. La jugadora lo hizo tras marcar un penalti y ese 'twerking' se convirtió en viral y ha pasado por muchas versiones en los últimos meses.

Eso sí, ninguna imitación se había producido en el marco de un partido de estas características en la liga española, por lo que para muchos esta celebración era totalmente desconocida.

«Me ha pegado dos hostias»

Take Kubo también fue protagonista al final del partido tras protagonizar un pequeño enganchón con Yuri y con Raúl García, quizás algo enfadados con el marcador y con la celebración del japonés. Según explicó Take en los micrófonos de Movistar +, «Yuri estaba muy caliente. Iba para mi campo y me pegó dos collejas. Yo no me quería meter pero me ha metido dos hostias que si me caigo ahí lo mismo es roja».

Kubo reconoció que «me equivoqué entrando» y que Raúl García le aconsejó que aflojara y que «tenía que aguantarme».