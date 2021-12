Real Sociedad-Real Madrid Mucho Vinicius para la Real Senado El equipo txuri-urdin echa de menos sus bajas y no puede imponerse ante un líder más sólido y serio que nunca

No pudo ser y hay que reconocer que el Real Madrid fue mejor que la Real ayer. Imanol tuvo que recurrir a un cambio de sistema ante las bajas que tenía y la verdad es que Merino y Silva son dos jugadores que dan mucho en partidos importantes. El planteamiento del Real Madrid, con tres hombres por dentro, y un Vinicius en un momento de forma increíble fueron demasiado para esta Real.

En la primera parte a la Real le costó mucho coger el control del partido aunque a partir de los treinta minutos iniciales sí que lo tuvo por momentos y generó algunas ocasiones. El Real Madrid creó superioridad en el centro del campo con tres jugadores por dos de la Real, y a partir de ahí tanto Vinicius como Rodrygo hicieron bastante daño. A la Real le costó mucho crear ocasiones y solo en los últimos minutos pudo generar algunas no demasiado claras. Creo que le sorprendió la presión muy alta que hizo el Real Madrid desde el inicio, y se veía que no podía hacer el juego habitual.

De esa primera parte el único alivio para los realistas fue la baja de Benzema. El delantero francés siempre hace que dos o tres jugadores tengan que estar pendientes de él.

Las bajas obligan a cambiar de sistema y el planteamiento del Madrid, con tres por dentro, hace daño

Pero ya en la segunda parte, nada más iniciarse el juego ellos meten gol, con una jugada en la que se asocian de maravilla Vinicius y Jovic. Y claro, los goles te cambian los partidos. Además de que la Real no tenía el control, el Madrid se sintió cómodo y siguió llevando la batuta. Los entrenadores siempre decimos que hay que intentar no encajar gol a balón parado, y justo el Madrid consiguió marcar en un córner. Jovic hizo olvidar a Benzema con su actuación por mucho que en Madrid le pongan como le ponen. A partir de ahí, el partido entra en una fase en la que no ocurre demasiado. Imanol intentó mover ficha y dar frescura al equipo para reaccionar pero la Real se encontró con un Real Madrid más solido y serio que nunca que siguió con el control del partido. Creo que los blanquiazules echaron de menos las bajas en la medular.

No hubo mucho más a partir del segundo gol madridista. Esperemos que fuese solo un mal día de la Real y que vuelva a recuperar la iniciativa del juego. Que vuelva a ser la que nos ha maravillado desde que está Imanol. Esto es solo un partido malo ante el líder. Hay que tener en cuenta que si van líderes es por algo. Hay que seguir confiando en esta Real porque lo ha demostrado en casi todos los partidos. Ahora toca Europa. Ayer no se encontró a sí misma ante un Real Madrid que vino muy serio sabiendo lo que se jugaba.