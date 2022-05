Sigue en directo el partido con los comentarios de los periodistas de El Diario Vasco

20:15Jorge Sainz Bueno, queda partido. Vamos a ver si tras ponerse en franquía Emery saca su lado más amarrategi. 20:15Antxon Blanco De nuevo los bloqueos, las pantallas, para dejar a algún jugador con espacio de remate. Esta vez Coquelin. Van a tener que controlar las defensas esas acciones. 20:14Jorge Sainz La Real estaba pidiendo a gritos el descanso. 20:14Imanol Troyano La pizarra de Emery pone en ventaja a un Villarreal que iba a más. Lástima porque el córner era muy evitable... 20:14 Min. 43: 1-0 Coquelin, de remate acrobático en el segundo palo a la salida de un córner. 20:13Antxon Blanco Otro gol que nos mete tras un córner.

20:12 Antxon Blanco Tras la pausa de hidratación, poco fútbol. La Real ha cedido metros o el Villarreal ha mejorado. Echo en falta a Rafinha. Quizás en la segunda mitad por Illarra.

20:10Jorge Sainz De momento el Betis ganando al Granada en casa y haciéndose fuerte en el quinto puesto, aunque la verdad es que ya no influye en si vamos a Europa League y Conference. 20:03Antxon Blanco Tema centrales: Imanol prefiere a Zubeldia, es evidente. Como defensa tengo dudas de que supere a Aritz y tampoco es divino en salida de balón. Me gustaría que se atreviera más porque tiene calidad. 20:02Álvaro Vicente Rulli está nervioso. No pasa por su mejor momento en Villarreal. Su mala actuación en el partido del Liverpool ha hecho mella. 20:00Antxon Blanco Qué feo gesto de Rulli con Le Normand. 20:00 Min. 30: Tiro desde la frontal de Parejo que Remiro ataja bien abajo.

19:58 Jorge Sainz Zubeldia creo que lo hace bien como central, Antxon, pero estando Aritz bien mi dupla sería Aritz-Le Normand. Lo que pasa que a Imanol creo que le gusta que Zubeldia saca mejor la pelota. A futuro, espero un día una dupla Le Normand-Pacheco, que este tiene buen pie.

19:57Álvaro Vicente En menos de cinco minutos toca descanso de hidratación. 19:56Antxon Blanco No es la primera vez que le ocurre a Zubeldia. Protege el balón pero el delantero le come la tostada y oportunidad de gol. Y después Remiro tampoco está fino en salida de balón. 19:55 Min. 25: Error de la Real en el inicio de la jugada y el tiro raso cruzado de Chukwueze acaba en las manos de Remiro. 19:55Jorge Sainz El Villarreal coge el mando ahora del partido. Toca aguantar un poco. 19:54Jorge Sainz Con el recuerdo de los dos goles de córner que nos metió el Villarreal en la primera vuelta, la Real se está esmerando mucho en los saques de esquina del rival.

19:54 Min. 24: Estupiñán dispara desviado desde el borde del área tras un córner peligroso del Villarreal.

19:50Álvaro Vicente Si tuviéramos un poco más de colmillo arriba... 19:50Antxon Blanco Dos cosas sobre Illarramendi: Tiene que atreverse más y mirar hacia adelante, y ojo con esas entradas por llegar tarde. Era amarilla. 19:48Imanol Troyano Si algo no tiene que hacer Illarramendi es saltar a Rulli, qué bien ha salido el Villarreal desde atrás. 19:47Antxon Blanco Pleno de guipuzcoanos en los dos banquillos, técnicos y segundos. Y similar concepto de jugar al fútbol. 19:45Antxon Blanco Buenísimos 15 minutos de Rulli. La Real está llegando bien al área del Villarreal. Remiro sin apenas trabajo.

19:45 Imanol Troyano Que un jugador como Silva no se decida a tirar con la derecha no se puede comprender. Tenía una muy buena ocasión para marcar.

19:44 Min. 13: Disparo de Isak desde el lateral que despeja Rulli. 19:38Imanol Troyano Ha entrado muy bien al partido la Real. Isak y Sorloth están aprovechando los espacios que dejan Albiol y Pau. 19:38Álvaro Vicente La Real se ha hecho con el balón desde el principio. Ha entrado bien al partido. 19:38Jorge Sainz Buena salida de la Real pero otro partido en el que vamos a necesitar cien tiros para meter un gol. 19:37Álvaro Vicente Ha sacado una mano maravillosa Rulli en el mano a mano con Sorloth. Al estilo argentino aguantando hasta el final al delantero.

19:36 Antxon Blanco Tres ocasiones buenísimas para la Real. Rulli está amargando a los delanteros, tanto a Sorloth como a Isak, que lo han hecho muy bien pero mejor el argentino.,

19:35 Min. 5: Otra oportunidad clara para la Real, con un remate cruzado de Isak que Rulli ha sacado con el pie. 19:34Álvaro Vicente Ese gol era oro. 19:33 Min. 3: Clarísima ocasión de Sorloth, que ha intentado picar ante Rulli, pero el meta argentino ha tocado lo justo para desviar el balón. 19:33Jorge Sainz González Fuertes no perdona ni una. A la primera entrada dura, tarjeta para Zaldua en minuto y medio. A ese ritmo más de uno acaba hoy en la caseta antes de tiempo. 19:33Álvaro Vicente Anuncian pausa de hidratación en el 30 y el 70.

19:33 Antxon Blanco 80 segundos de partido y amarilla para Zaldua, pero Estupiñán ha exagerado de la leche. Injusta la tarjeta. No hay nada que hacer con el teatro de los jugadores

19:32Álvaro Vicente Buenas tardes, ganar hoy para olvidarnos de la última jornada. Qué fácil escribirlo y difícil de concretar. 19:32 Min 2: amarilla a Zaldua por una entrada a destiempo sobre Estupiñán. 19:30Jorge Sainz Illarra supongo que jugará de volante, con Zubimendi de pivote. E Isak, vuelve al once. Su último gol en Liga en juego fue al Villarreal en el último partido de la primera vuelta. 19:30Imanol Troyano Arratsalde on!! Último partido a domicilio de la Real y visita complicadísima a La Cerámica. A pesar de la bajas, equipazo que presenta Emery... 19:30 ¡Empieza el partido!

19:29 Jorge Sainz Arratsaldeon. Partido muy importante para intentar cambiar la Conference por la Europa League, mucho más rentable y de más prestigio. Un empate me vale.

19:27Antxon Blanco Apuesta por Illarra en ese rombo del centro del campo habitual en las últimas semanas con dos delanteros, esta vez con Isak y Sorloth. 19:25Antxon Blanco Buenas tardes. Penúltimo partido de la temporada. Rival directísimo el Villarreal por puesto en la Europa League. Ojalá tengamos una Real diferente a cuando se enfrenta a equipos de arriba porque este año no ha estado fina en choque con conjuntos ‘europeos’.

19:05 Imanol apuesta por Zaldua y Zubeldia en la zaga La Real Sociedad se mide al Villarreal en el estadio de la Cerámica en un partido decisivo para la pelea por Europa