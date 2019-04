LA VIDA SIGUE IGUAL DESDE EL 95

La última vez que la Real sacó un punto del Camp Nou fue en el año 95 y estaba yo en el campo. El partido acabó 1-1 con gol de Stoichkov para el Barça y de Imaz en el 89 para la Real. Entonces nada me hacía pensar que iba a pasar tanto tiempo hasta que el equipo volviera a sacar algo de ese campo que, por cierto, es muy bonito. Con estos antecedentes y sabiendo que nos enfrentábamos al equipo que va a ser campeón, el margen para pensar que podíamos puntuar era muy estrecho, pero el equipo ha mostrado criterio y carácter.

Me gustó que la Real llevó a cabo al máximo lo que pide Imanol y le discutió al Barça la posesión, algo que es muy complicado. Me recordó a la Real de Eusebio, un equipo de mucho control y que inicia desde atrás jugando con Rulli. En este sentido, el equipo mostró un aplomo muy importante. Tanto es así que la primera ocasión del Barça no llegó hasta el minuto 26 y fue con una falta de Messi. Al tener mucha posesión, se le cortó al rival su forma de progresar en el juego y nos estaba yendo bien.

Pero en nuestro debe hay que decir que esa posesión se tradujo en pocas ocasiones. La primera la de Juanmi con parada de Ter Stegen. Y que nos pasó lo que más daño le puede hacer a un equipo, que te metan en el 44 y en un córner. Esto es para hacérselo mirar. Fue una pena entrar así al vestuario después de la buena primera parte realizada.

La segunda parte siguió en la misma línea, con una Real queriendo ser muy protagonista, incluso arriesgando en demasía. La baja de Zubeldia, que va a ser muy dura para la Real, hizo que Merino tuviera que jugar de medio centro y a partir de ahí jugamos más fluidos y llegamos más. De hecho, un brillante pase de Merino a Juanmi, que volvió a demostrar que es mucho mejor en esa zona del campo que en banda, nos dio el empate.

Pero Jordi Alba nos quitó la alegría muy rápido con un gol que me genera muchas dudas por el fuera de juego de Dembélé. El francés se tuvo que apartar y eso influye mucho en la visión del portero. Desde mi experiencia tengo que decir que ese movimiento molesta, pero el criterio de los árbitros y el de los porteros no es el mismo y el gol subió al marcador.

A partir de ahí el Barça expuso lo mínimo y la Real sacó todo lo que tenía, pero no fue capaz de tener llegadas claras al área rival. Me parece una derrota amarga porque el equipo dio la cara, pero en el fondo todo sigue igual. Otro viaje a Barcelona y otra derrota.