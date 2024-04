El día a día de 'Cote': de jugar al fútbol a cuidar a las vacas

José Ángel Valdés Díaz, más conocido como 'Cote' en el mundo del fútbol, hace 15 años que debutó como jugador profesional. Durante ese tiempo ha jugado en grandes clubes de Europa como la Roma o el Oporto. Pero también ha defendido grandes camisetas como las de la Real Sociedad, Eibar u Osasuna. Ahora, a sus 34 años, ha vuelto al equipo de su corazón, el Sporting de Gijón, y con su regreso a Asturias ha recuperado una serie de tradiciones de cuando era 'guaje'.

El exlateral txuri-urdin reconoce ser un hombre feliz. Primero por jugar para su club, pero también por poder disfrutar de la cercanía de su gente. «Yo soy de aquí. Esta es mi casa. Aquí tengo a mi familia y a mis amigos de toda la vida», reconoció en un reportaje publicado por el periodista Rodrigo Fáez en su canal de YouTube en el que repasa la trayectoria del jugador y expone su vida actual.

El vídeo arranca en las instalaciones deportivas del Sporting, pero rápidamente se mueven hasta Roces, el barrio que le vió crecer, donde siguen viviendo sus padres y su abuelo, y donde hay un gran mural dedicado al jugador. «Es un regalo que me hicieron mi pareja y mis amigos. Yo había visto que otros futbolistas como Tévez también lo tenían y ellos sabían que me hacía ilusión. Ahora lo he normalizado, pero si te paras a pensarlo es una locura. No solo tenerlo, sino que el barrio lo ha recibido bien», ha reconocido.

El barrio ha sido y sigue siendo especial para él. Allí pasaba mucho tiempo jugando a fútbol. Pero no siempre era así. «De guaje, cuando no estaba en el barrio jugando a fútbol, estaba aquí ayudando a mi padre con el ganado o con el tractor», reconocía el que fuera jugador de la Real Sociedad, ahora en el Sporting de Gijón. Una tradición que sigue manteniendo a día de hoy. «Sigo viniendo a día de hoy. Me hace bien, me reencuentro con mi niñez. Cuando lo hago, también traigo a mi hijo. Para que se empape bien de qué es esto».

Pero sus visitas son esporádicas. Solo hay que escucharle cuando habla de cuál es su vaca preferida. «¿Mi favorita? Esta porque nació hace poco. No sé. No sé si tienen nombre o no. Eso lo lleva mi padre», indicó entre risas.

Cote es uno de esos futbolistas de las que ya no quedan. De aquellos que viven el fútbol como un hobby, pero conscientes de dónde vienen. «Mi preocupación siempre ha sido que no nos falte de nada. Y eso lo tengo. Mis amigos están aquí, este es mi barrio y soy feliz aquí y así», apunta. Un jugador que, replicando las palabras de Xabi Prieto con quien compartió vestuario durante su etapa en la Real, «no quería ser futbolista, quería jugar en el Sporting de Gijón».