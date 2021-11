Empieza a ser habitual en cada rueda de prensa previa al partido de la Real. El entrenador que se mide al conjunto txuri-urdin pone por las nubes al club donostiarra. Ayer no iba a ser menos y fue el turno para Vicente Moreno, un fan del conjunto txuri-urdin. «Soy admirador de la Real y de Imanol», llegó a decir el entrenador perico.

El valenciano entiende que los buenos resultados de la Real no son casualidad. «Veo que hay mucho trabajo detrás y que hace las cosas muy bien». Los realistas han sido varias semanas líderes de Primera, y para «conseguir lo que está consiguiendo se han de hacer las cosas muy bien», insistió. Lo que más le gusta a Moreno es el rendimiento grupal que viene dando el equipo de Imanol desde que comenzó la competición en el mes de agosto. «Creo que tiene jugadores de calidad, de primer nivel, pero para mí es el equipo que, a nivel colectivo, mejor hace las cosas. Creo que ese trabajo está teniendo frutos», insistió.

Vicente Moreno es consciente de que Imanol no podrá contar ni con Merino ni con Silva y, aunque respira ligeramente, advirtió de que todos sus jugadores tienen interiorizados los conceptos del oriotarra. «Hacen lo mismo jueguen unos u otros. Es un equipo muy difícil y para tener opciones de ganar, hemos de hacer muchas cosas bien».

El Espanyol llega al encuentro ante la Real con un buen juego, aunque no sumase ni un solo punto ante el Barcelona. «Hemos hecho muy buenos partidos con resultados diferentes y si se jugara diez veces más el derbi, nueve lo ganaríamos. No tengo ninguna duda. Pero no lo conseguimos y no te puedes quedar con eso, lo importante es que el resultado sea favorable», sentenció Vicente Moreno.