El vestuario del Mallorca confiesa su rabia tras el gesto de Mikel Merino: «Se la íbamos a devolver con creces. Era una puta final»

El Mallorca del Javier Aguirre disputará este sábado la final de la Copa del Rey ante el Athletic club de Bilbao en Sevilla. Un duelo al que accedió tras eliminar en semifinales a la Real Sociedad, en un doble partido en el que, entre medias, también se coló un duelo liguero en Palma. Ese partido de liga cayó del lado txuri-urdin con un gol sobre la bocina de Mikel Merino (1-2). Ahora, el vestuario bermellón ha confesado que la celebración de dicho tanto por parte del centrocampista navarro fue uno de los principales acicates para servir su particular venganza en la vuelta de la semifinal del torneo de Copa en el Reale Arena.

«(Mikel) se equivoca. Es verdad que manda a callar y luego quiere rectificar diciendo que es la 'L' pero está claro que sabemos perfectamente qué gesto hizo, de la manera en la que lo hizo o la intención con la que lo hizo», confiesa el defensa del Mallorca Antonio Raíllo en un reportaje de la televisión balear que verá la luz este viernes. A la plantilla mallorquinista no le sentó nada bien el gesto, aunque Merino trató de aclarar que quería hacer la 'L' que siempre hace para dedicarle el gol a su novia. El vestuario bermellón se conjuró tras el duelo. «Eso se que queda guardado aquí (en el corazón) y sabes que cuando te toque devolvérsela se la vas a devolver con creces», revela Raíllo, que fue expulsado durante el duelo liguero: «Estábamos todos con sangre en los ojos».

Mikel Merino, el jugador de la Reial Societat que va esperonar el vestidor del @RCD_Mallorca



🔙La tornada de la semifinal de 🏆 va tenir una motivació especial



"De l'Infern al Cel"



📺Divendres, 22.25 h a @IB3televisio #VolemLaCopaIB3 pic.twitter.com/857A0ClRbt — Esports IB3 (@EsportsIB3) April 3, 2024

Los capitantes Dani Rodríguez y Abdón Prats también recuerdan la acción y no tienen duda de, según ellos, cual era la intención de Mikel Merino: «Es un desprecio a nuestra afición y se convirtió en una motivación más», destaca el delantero y Rodríguez añade que «no lo entiendo. Yo me meto al campo cuando lo veo y me saca amarilla».

«Hoy nos han jodido»

Otro de los centrales del equipo de Aguirre, Martin Valjent, repasa la situación que vivieron cuando llegaron al vestuario tras el partido. «Estábamos tristes y enfadados y nos dice Dani, 'hoy nos han jodido, nos han hecho callar, pero en diez días tenemos una puta final y la vamos a ganar», afirma el eslovaco. «Le dimos la vuelta a la emoción de la frustración para clasificarnos la siguiente semana», remata.

La historia que vino después es ya sabida y el Mallorca se impuso a la Real en penaltis. Los jugadores malloquinistas lo celebraron sobre el verde del Reale Arena e incluso grabaron vídeos recordando el gesto de Mikel Merino.