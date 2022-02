Vencedor supera su lesión y vuelve a la convocatoria

Unai Vencedor es la principal novedad de la lista de Marcelino García Toral para el encuentro de mañana (21 horas) ante la Real Sociedad. Lesionado desde que la parte superior de su muslo izquierdo dijese basta en el minuto 4 del partido ante el Alavés, hace cuarenta días, el bilbaíno está disponible para el derbi vasco de San Mamés.

Así lo ha confirmado el técnico de Careñes en la rueda de prensa previa al encuentro: «Le tenemos de alta, lleva entrenando toda la semana con normalidad», minutos antes de que el club hiciese oficial la convocatoria de 21 jugadores a través de las redes sociales.

Yeray, otro de los lesionados, está también entre los elegidos por Marcelino, aunque el técnico dio a entender que no será de la partida. «Yeray puede estar disponible, veremos si en plenitud o no. No correremos riesgos». De Marcos ha superado el covid, no como Ander Capa, que sigue fuera. En cuanto a las bajas, Zarraga está sancionado, Nico Williams «sigue con su progresión de su lesión» y tanto Nico Serrano como Agirrezabala estarán con el Bilbao Athletic para su trascendental duelo ante el Rayo Majadahonda, también mañana, a partir de las 17 horas.