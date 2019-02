Velocidad y cantera Desde mi banda izquierda La Real tiene argumentos para sacar el derbi adelante, a pesar de que el Athletic tenga más velocidad ROBERTO LÓPEZ UFARTE Viernes, 1 febrero 2019, 18:11

Llega el derbi a Anoeta. La Real Sociedad se encuentra este sábado con un Athletic que juega con un 1-4-2-3-1, con jugadores que tienen más velocidad que los de la Real y que, por ello, si encuentran espacios son letales. Me refiero especialmente a Williams, que está en estado de gracia y que, cuando cuenta con espacios, le saca mucho rendimiento a su velocidad. Además, ahora está acertando en la finalización. Hace algún tiempo no estaba bien, pero parece que ha despertado de su letargo. Mención especial también a Muniain, que en estos momentos tiene un protagonismo interesante y bastante especial, no ya por ser el capitán del equipo, sino por lo que aporta y contagia a sus compañeros a la hora de llevar el ritmo del partido. Es capaz de jugársela en el uno contra uno y también de crear peligro con sus pases. Está también en un buen momento. Creo que desde que está Garitano estos dos jugadores han despertado.

Como decía, parece que nuestros jugadores tienen menos velocidad que los de Athletic, pero esto se puede suplir porque juegas en casa. En Anoeta tenemos que ser tan veloces como ellos y a la vez agresivos, bien entendida la agresividad. Lo que quiero decir es que cuando se presenta una jugada de gol hay que ir con determinación a marcar; si hay un balón dividido, vete de verdad a por él; si sabes que no tienes que hacer una falta a un jugador que está de espaldas, no la hagas... A estas cosas me refiero.

Más canteranos en la Real que en el Athletic...

Cuando hablamos de un derbi entre Real Sociedad y Athletic, la cantera siempre juega un papel importante, porque son dos equipos que dan muchas oportunidades a los jugadores jóvenes, que es lo que nos gusta a todos. Aquí sabemos que estos canteranos en momentos determinados nunca te van a fallar, porque te dan más del 100% en situaciones peligrosas y difíciles.

A mí siempre me ha gustado que haya muchos canteranos en los equipos y suelo decir que, aunque no quieran reconocerlo, la Real utiliza más canteranos propios que el Athletic. A veces parece que un jugador de la Real también es canterano suyo, pero la realidad demuestra que siempre hay en el campo y en la plantilla más jugadores de la cantera en la Real que en el Athletic.

...Pero todos son igual de importantes

En los banquillos van a estar Imanol y Garitano. Los dos han mejorado un poco el rendimiento de sus equipos, especialmente Garitano, porque el Athletic venía de más abajo. Es verdad que el último partido contra el Huesca ha dejado algunas dudas, pero yo espero que esas dudas se disipen, porque los jugadores van a dar todo lo que tienen y algo más en este partido. Y al hilo de lo que decía antes de la cantera, también quiero subrayar, que aquí todos los jugadores son queridos, los de la cantera y los de fuera. Ahí están los ejemplos de Carlos Xavier, Oceano, Kodro, Kovacevic, Nihat y Karpin, que fueron tan queridos como los de casa. Entre unos, los de casa, y otros, la Real tiene argumentos suficientes, sobre todo en el centro del campo, para ganar el derbi. Todos los jugadores son importantes, pero el propio Willian José puede y debe ser el hombre del partido. En el último partido ante el Huesca la Real no fue capaz de hacer su juego. Espero y confío en que hoy sí lo haga frente al Athletic.