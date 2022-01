¡Vamos, Rafa!

A la segunda fue la vencida. Tras no haber podido debutar el miércoles en el partido de Copa frente al Leganés, Rafinha lo hizo ayer ante su nuevo público y encima como titular en el centro del campo txuri-urdin, donde ocupó el espacio que de normal suele ser para Silva, baja por coronavirus. El futbolista hispano-brasileño puede que todavía no esté del todo bien físicamente –aunque apenas se percibió pese a la advertencia de Imanol entre semana–, pero vista su actuación contra el Celta durante los 78 minutos que estuvo sobre el verde, dejó claro que ha venido a la Real para marcar la diferencia. Y es que solo con un partido ya ha demostrado que no se trata de uno más, sino de uno diferente con calidad a raudales.

Lo hizo todo bien y además se convirtió en uno de los actores principales en la jugada del 1-0 que acabó con el gol de Oyarzabal. Antes, el hijo del mítico Mazinho, que se estrenaba con la elástica donostiarra ante el equipo de su corazón, simplemente se limitó a no fallar. Basculando en todas las acciones, peleando por cada balón, robando, controlando, pasando y centrando para después incluso atreverse con un taconazo a la hora de juego que provocó hasta el 'olé' entre los 27.938 realistas que se dieron cita en el Reale Arena.

Los diez primeros minutos, Rafael, como ha decidido ponerse en su camiseta como signo de un paso de madurez en su carrera deportiva, los empleó para adaptarse. Porque en cuanto se soltó ya empezó a dar de qué hablar. Primero en el once de encuentro cuando pidió un posible penalti sobre él después de que Denis Suárez le empujara levemente con el brazo dentro del área tras un despeje de cabeza de Hugo Mallo. Y dos minutos más tarde por ser el artífice del robo de balón que supuso el tanto de la victoria. Fue recuperar en campo propio, de cara para Merino y pase largo de este último para que el capitán, en dos tiempos, superara a Dituro.

Durante el tiempo que Isak fue atendido, Alguacil aprovechó para darle varias instrucciones CHARLA DE IMANOL

Con él en el campo la Real es más ofensiva y las jugadas de estrategia son distintas. Así se pudo comprobar en un saque de esquina botado por Janu en el minuto veintiséis. Alcántara recibió en corto, sorprendió a Cervi en el regate y con pierna izquierda puso un caramelo que a punto estuvo de convertir Aritz en el 2-0. Sin embargo, su remate centrado lo atajó el portero rival. Esta acción ya fue un motivo para llevarse los primeros aplausos de su gente. Aunque no tardaría en llevarse otros cuando bajó a defender para terminar robándole la cartera a Aspas en una demostración de esfuerzo físico. Y es que si ayer no estaba ni al 50%, qué será de él cuando esté a tope.

Ver calentar con intensidad a Guridi en el tiempo de descanso podía ser una pista de que Rafinha no estuviera ya para más trotes. Pero nada más lejos de la realidad. Porque aunque en la reanudación su rendimiento no fue quizá tan bueno como en la primera parte, se exprimió al máximo por un bien común. Hasta el punto de que en el minuto 63 generó un 'olé' en la grada por un taconazo inicial que acabó con un remate suyo a bocajarro tras un centro de Merino desde la línea de fondo. Ya en el 78 fue sustituido por Guridi cuando sus gemelos dijeron basta. ¡Vamos, Rafa!