Premios Deportistas Cinco Estrellas de DV «No vamos a dejar de mirar hacia arriba» Olabe, Zaldua y Aritz, que acudieron a los Premios Deportistas Cinco Estrellas de DV, no creen que la plaza de más para Europa reste ambición al equipo

La victoria del Betis en la Copa ha generado una plaza más vía Liga para Europa, lo que hace que el colchón que tiene la Real actualmente para repetir participación continental por tercer año consecutivo sea de siete puntos a falta de cinco jornadas. Pero el objetivo no ha cambiado ni la mentalidad del equipo tampoco, ya que los blanquiazules quieren mirar hacia arriba para remontar posiciones. Si son dos puestos y les permite alcanzar la Champions, mucho mejor, aunque es un desafío que se ha complicado bastante después de la última derrota.

Roberto Olabe, director de fútbol, y los jugadores Joseba Zaldua y Aritz Elustondo se dieron cita en la entrega de los Premios Deportistas Cinco Estrellas que llevó a cabo El Diario Vasco en una gala que tuvo lugar en el Hotel María Cristina. La Real Sociedad recibió el galardón a la evolución deportiva en 2022 y los tres, junto a las jugadores Nerea Eizagirre y Maddi Torre, que tienen la Champions a tiro, representaron a la entidad.

Olabe cree que la Real va a mantener la ambición en estas cinco últimas jornadas para sellar el pasaporte europeo. «No nos cambia el discurso ni el propósito ni el objetivo. Hemos repetido de forma recurrente que nos preparamos para jugar de forma habitual en Europa. Es una circunstancia que da más colchón y más posibilidades, pero no me gustaría que nos limite ni nos desconecte del objetivo, que es seguir mirando arriba y ganando partidos. Los objetivos los conseguimos nosotros, no nos los consiguen los demás. Si estamos esperando que los demás ganen por nosotros vamos mal».

«Sentimos que lo que tenemos que conseguir pasa por mantener la intensidad» Roberto Olabe Director de fútbol

No obstante, admite que el margen de maniobra es mayor que si el Valencia hubiera ganado la Copa. «Pensamos que el desenlace de la Copa nos facilita el acceso a Europa pero sentimos que lo que tenemos que conseguir pasa por mantener la exigencia, la línea de juego que traemos, por producir más, acertar más... Pasa por todo esto. Y si estamos pendientes de factores externos eso solo puede desviarnos del camino. Queremos estar en agosto en el bombo europeo».

A Olabe le infunde confianza la trayectoria reciente de la Real en las últimas semanas. «En enero hablé de que debíamos tener la suficiente tranquilidad para afrontar lo que se nos venía encima y en eso estamos. Ahora nos coge con jugadores en momentos de forma buenos, nos coge con más tiempo para trabajar entre semana. Somos un equipo que nos gusta entrenar, que nos gusta el trabajo de la semana y ahora tenemos más tiempo para hacerlo. Por eso quizás se ve que estamos mejor. El resto del año estamos más condicionados en ese trabajo pero es algo de lo que debemos seguir aprendiendo y seguir acumulando vivencias de esas etapas en las que compites más que entrenas».

«La idea es asegurar plaza en Europa y si se puede pelear por Champions, mejor» Joseba Zaldua Jugador de la Real

Considera que la ambición del equipo puede ser un factor decisivo para redondear una gran temporada. «Nos identificamos mucho con el proceso de preparar el partido, preparar el postepartido, recuperarse del esfuerzo, recuperar las lesiones... A la vez estamos viendo como el entrenador está tomando decisiones diferentes respecto a posicionamientos y vemos que no repercute sobre el modelo, porque el modelo de la Real está por encima de los sistemas. El equipo está en una buena línea, por encima de los resultados y lo que es más importante, nos transmite energía, juego, ambición, iniciativa e inquietud por querer más».

Jugar tres años en Europa es algo que solo el conjunto campeón de los ochenta ha conseguido y que ahora está cerca. «Somos un club que ya hemos sido campeón, que ya hemos ido tres veces a Europa. Nuestra historia tiene que ser una referencia y no una presión. Queremos seguir teniendo aspiraciones sin que ello suponga una presión. Queremos jugar en Europa, lo dijimos a principio de temporada, no nos escondemos, y en ello estamos».

«Nos viene muy bien»

Joseba Zaldua, el capitán txuri-urdin en el último partido contra el Barcelona, admite que prestó atención a la final copera del sábado. «Claro que la vi porque el resultado tenía trascendencia para nosotros. Que ganase el Betis daba una plaza más para Europa y afortunadamente se produjo ese resultado. Que haya más plazas por las que pelear para estar en Europa nos viene muy bien», no voy a mentir».

Aritz Elustondo, que le flanqueó en la mesa de la gala organizada por DV, reconoce que hay diferencia entre que el séptimo vaya a Europa o no. «Lo que nos hubiese gustado es jugar la final. A partir de ahí nos convenía que ganara el Betis y ahora hay que intentar quedar entre los seis primeros para conseguir el objetivo de estar, al menos, en Europa League con el colchón que te da saber que el séptimo también va».

«Que vaya el séptimo te da un colchón pero queremos acabar entre los seis primeros» Aritz Elustondo Jugador de la Real

El de Beasain, que se lleva muy bien con sus excompañeros que ahora están en el Betis, les mandó varios mensajes durante la semana deseándoles mucha suerte en la final. «Les escribí a los tres: a Willi, a Cana y a Juanmi. Luego también les felicité. Ellos ya sabían, sin necesidad de que les dijese nada, que nos convenía que ganasen».

Zaldua comparte el mensaje de Olabe en el sentido de quedar los más arriba en la clasificación, si es mirando a la cuarta posición, mejor. «Todo está muy igualado pero con una plaza más para Europa tienes algo más de margen. Aún así hay mucha diferencia entre quedar quinto o sexto, por mucho que los dos vayan a Europa League, y quedar séptimo, que es Conference. La idea es intentar asegurar puesto en Europa y si se puede, pelear por la cuarta plaza de Champions. Quedan cinco partidos muy importantes y queremos hacerlo muy bien».

Aritz sabe que les ha ido bien mirando partido a partido y no quiere cambiar de estrategia en esta recta final del campeonato. «Lo primero es pensar en ganar al Rayo. Los dos últimos partidos son contra Villarreal y Atlético y no hay que dejar las cosas para el final. Los partidos ante Rayo, Levante y Cádiz nos van a decir por qué vamos a pelear al final».

Hasta ahora la Real ha sido resolutiva ante esos conjuntos de la segunda mitad de la tabla pero el central es ambicioso también con los grandes. «Nos falta ganar a los de arriba. Queríamos hacerlo a Betis y Barcelona, no ha sido así, y ahora lo que queremos es ganar al Rayo».

Sobre el calendario, Zaldua cree que a estas alturas no hay diferencia entre enfrentarse a un equipo de arriba o de abajo. «Ahora todos los partidos son complicados. No hay más que ver lo que pasó con el Rayo Vallecano en el Camp Nou».