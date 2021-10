Valientes y/o temerosos

El Atlético se caracteriza por proponer equipos muy físicos. La Real contempla escenarios. Salvando los presupuestos, ¿qué es más inteligente? Y es que hoy en día la selección se hace en gran parte por parámetros condicionales. Pero, ¿dónde quedan entonces el talento y la toma de decisión? De momento, el big data es incapaz de contemplar lo decisivo. Aquí interpelo al lector.

Podemos confirmar que ambos entrenadores tiran mucho de valentía más que de temeridad, sobre todo Imanol. Gorosabel en la izquierda y Zaldua en la derecha con defensa de cinco (Elustondo, Le Normand y Zubeldia). Merino y Guevara dando la pausa. Silva, el matiz, y por delante, las flechas, Sorloth e Isak.

Un sistema donde la Real quería la posesión, pero no espacios para que pudieran correr sobre todo Griezmann y Joao Félix. Doble punta de vikingos que abrían la puerta colchonera. Minuto 6. Robo en la medular y tres toques para llegar a puerta. Para mí, la clave es jugar dentro/fuera tras el robo.

Campo donde los duelos se convierten en capital. En la tele, los comentaristas, divagando de sistemas. Pongo en duda la imparcialidad, aunque tampoco me preocupe mucho. Y la Real, a lo suyo. De momento solventaba de manera efectiva la salida en corto: solo esperaba que no fuera condición sine qua non.

Partido de tú a tú con tablas; el éxito no está en vencer siempre, sino en no desanimarse nunca

Primera parte de riesgos controlados y de compensación de desequilibrios con efectivos en el eje y, sobre todo, con los espacios de área bien cubiertos. Un pero, la tras pérdida. Costaba mucho más estar con presencia para poder efectuarla. Posiblemente por el sistema. Da la impresión de que estaba previsto. La seguridad que te da encontrar hombre libre y de triangular siempre con ventaja de tener uno o dos hombres más por dentro da la confianza suficiente para que los txuri-urdin den una lección en el Metropolitano los primeros 45.

Inicio de la segunda parte con cambio de lateralidad de los carriles para encontrar más profundidad por derecha, sin tener en cuenta probablemente la entrada de Carrasco… Y cuando pensábamos echar de menos a Oyarzabal (gol), aparece el otro escandinavo para rubricar el segundo de falta.

Mantener la portería a cero es un objetivo complicado ante jugadores del calibre de Suárez, que se intercala entre Le Normand y Zubeldia para marcar. Aquí a la Real le interesaba pausa, pero con mordiente (profundidad). Al Atlético, robo y contragolpe. El balón parado se convierte en definitorio para un partido de tú a tú con tablas. El éxito no está en vencer siempre, sino en no desanimarse nunca.