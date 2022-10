Satisfecho, como no podía ser de otra manera, compareció Imanol en sala de prensa tras el partido, pero sin euforias. Siempre hay un pero en un equipo tan ambicioso. «Hoy también hemos perdonado. Era el día para aprovechar y sacar un resultado más redondo ante nuestra afición. No obstante estoy contento con el juego y la victoria». En un balance más global, ha señalado que «el equipo en los últlimos años casi siempre ha hecho más ocasiones que el rival y ha concedido menos. Ya decía que algún día llegarían los goles y han llegado. Este equipo casi siempre ha competido como bestias. Si alguno no tenía más minutos era porque otros lo estaban haciendo fenomenal. Tengo la suerte de tener a todos los jugadores en un gran estado. Estoy contento por aquellos que estaban teniendo pocos minutos».

Halagó a Sorloth. «Nos está dando mucho y ojalá que siga a este nivel». Y aclaró que «no he querido arriesgar más con Carlos. He tenido sus opciones, ha trabajado muy bien y nos vendrá muy bien. Estos minutos le vienen muy bien». El míster rival dijo que la Real jugaba mejor que el Barça aunque a Imanol los elogios «no me van a hacer cambiar. Tenemos mucho que mejorar. Somos los mismos que perdimos en Getafe. Tenemos mucho, mucho, mucho que mejorar». Semi emocionado, agradeció los cánticos del público. «Ya coreaban mi nombre en el Sanse. Te puedes imaginar cómo me siento».