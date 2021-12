Unai Emery: «Hay fotos que son parecidas entre la Real Sociedad y el Villarreal»

Justo hoy hace once años Unai Emery disputó su primer partido ante el equipo donde jugó y se formó. Venció en Anoeta a la Real, por 1-2 cuando entrenaba al Valencia. Xabi Prieto adelantó de penalti a la Real, Tino Costa empató en el 45 y Aduriz dio el triunfo a los ché, en la prolongación. Siempre es especial para el hondarribiarra medirse a la Real y, por supuesto, visitar Anoeta. «La Real y nosotros somos equipos parecidos y los dos estamos en la misma dinámica. Hay fotos que son parecidas entre los dos equipos», dijo Emery. No hay duda de que el entrenador guipuzcoano conoce perfectamente lo que sucede alrededor de la Real. «A nivel de historia y presente se ha consolidado mucho, en cuanto a los socios en todo Gipuzkoa han pasado la barrera de los 37.000 y la diferencia es grande a cuando yo iba a Atotxa, que éramos unos 12.000. El Villarreal también da muestra de una sobriedad de tener objetivos importantes».

El técnico del Villarreal tiene claro cómo se presenta el encuentro que para él va a ser «competido y exigente. Nos reta en el nivel que estamos los dos equipos, la Real en Europa League y nosotros en Champions sabiendo de la importancia de los tres puntos para los dos equipos». Emery sitúa al equipo de su buen amigo Imanol Alguacil a la misma altura que la escuadra castellonense. «Tenemos un rival en teoría que podríamos hablar de directo para los objetivos que nos planteamos ellos y nosotros y que por ahora nos llevan ventaja», aseguró sobre los diez puntos que saca la Real al 'submarino amarillo'.

«Reto mayúsculo»

«Veo a la Real bien, consolidada a nivel de juego y confianza, y con jugadores de nivel muy alto. El reto es mayúsculo pero alcanzable», pronosticó sobre el partido de esta tarde. Emery no podrá contar con Rubén Peña, lesionado, y tratará de alcanzar su quinta victoria ante el equipo que le hizo debutar en Primera como jugador. Las otras cuatro fueron dos con el Valencia y otras dos con el Sevilla. «Trataremos de encontrar el mejor once posible, con la idea de hacer un buen equipo con posibilidades de que desde el banquillo haya gente que nos den energía», expresó el hondarribiarra sobre la opción de que se guarde algún as en el banquillo. «Nos tendremos que adaptar a lo que nos exija la Real porque van a querer el balón y les gusta ser protagonistas», comentó Emery, quien con el Villarreal no ha ganado a la Real.