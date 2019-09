Un mal día, nada más La Real cae con justicia en Sevilla, en un partido en el que no le salió casi nada PEDRO SOROETA Lunes, 30 septiembre 2019, 07:51

Después de tres victorias seguidas llegó el frenazo. La Real cayó en Sevilla, en donde fue superada por su rival. Sin excusas y sin justificaciones. Ayer no fue el día de los blanquiazules que, a pesar de intentarlo de diversas formas y con todos sus jugadores de ataque, hincó la rodilla ante un equipo superior. Y eso que las cosas se pusieron de cara en los primeros minutos, con ese golazo bien fabricado por Januzaj y mejor finalizado por Oyarzabal. Nos las prometíamos felices. Se las prometían felices. Pero si somos sinceros, hay que reconocer que el equipo de Lopetegi fue mejor. Hay que agradecer a Imanol y a los suyos que lo intentaran por todos los medios y hasta el final. Cuando no tienes el día, al menos hay que seguir poniendo todo en el campo. Y los realistas lo pusieron, hasta quedarse a solo un gol del premio. No lo merecieron y no lo consiguieron, pero al menos lo intentaron.

Atascados

Ganar en Sevilla y colocarse líder era un caramelo muy apetecible. Y más, cuando casi en la primera jugada te pones por delante. Pero enseguida se vio que ayer la Real no estaba tan fina. Sin el balón, los blanquiazules sufrieron las embestidas de los locales. El centro del campo no funcionó, no controló y hasta Odegaard perdía algunos balones. Por eso el empate no nos extrañó. Y en desventaja los de Imanol estuvieron peor, con llegadas repetidas del Sevilla, hasta que al empezar la segunda mitad llegó el segundo. Un gol que no debió subir al marcador, porque el balón no estaba parado cuando se puso en juego, pero que ya dejó el partido muy cuesta arriba. Imanol lo intentó con media hora por delante, pero era el Sevilla el que más cerca estaba del gol. Y por la mínima. Pero se llevó los tres puntos.

La clave del partido El dato El segundo gol del Sevilla fue ilegal. Banega sacó sin que el balón estuviera parado Lo mejor Ni Imanol ni sus hombres bajaron los brazos. Lástima que el gol de Portu llegara tan tarde Lo peor La Real no pudo tener el balón como le gusta y sufrió mucholos ataques locales La clave del partido A pesar de su inferioridad, Willian tuvo en sus botas el empate a dos, pero erró el remate

Levantarse y seguir

Como decía al principio, perder después de tres victorias consecutivas no es un problema. De hecho, firmo ganar otros tres y perder el cuarto. La Real, esta buena Real de Imanol tiene un plan que le ha servido para firmar un gran comienzo de temporada. Y la derrota de ayer no cambia nada en el camino a seguir. El reto de ayer era complicado y es una pena que los blanquiazules no acertaran a mantener un poco más el balón cuando tenían ventaja en el marcador. Los de Lopetegi venían de dos derrotas seguidas y podían haber dudado, pero el golazo de Oyarzabal, uno más, no sirvió para dar pausa al juego. Por lo menos nadie bajó los brazos y primero Willian pudo empatar y luego marcó Portu, aunque ya era demasisdo tarde.

Ya saben. Levantarse y seguir. Lo de ayer solo fue una derrota, solo una derrota ante un buen equipo. Nada más. A la Real le esperan ahora dos partidos seguidos en Anoeta frente a Getafe y Betis. No hay que olvidar que de todos los que están arriba -solo dos puntos separan a los séis primeros- la Real es el único que ha disputado cinco encuentros de los siete fuera y solo dos en su campo. Y ahora, con un parón entre medias, vienen dos encuentros seguidos en el Reale Arena. Si los realistas mantienen la fortaleza en su campo, es posible que hasta puedan presumir de liderato después de nueve partidos. Pero por partes. Recuperar oxígeno. Y a por el Getafe, que el jueves juega en Krasnodar.