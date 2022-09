Umar Sadiq: «Volveré más fuerte. Lo mejor está por llegar»

Los primeros días de Umar Sadiq en San Sebastián fueron, por lo menos, fenétricos. Si se pueden calificar de alguna manera. Fichaje de última hora y cartel de 'más caro de la historia de la Real', gol en su debut ante el Atlético de Madrid, titular en Old Trafford después y, finalmente, rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el Coliseum Alfonso Pérez. Adiós a la temporada. Y todo esto en diez días.

La lesión ha sido una gran piedra en el camino, no cabe duda. Pero la historia de Sadiq en la Real Sociedad aún está por escribir y buena muestra de ello ha sido el alegato que el delantero nigeriano ha lanzado a través de sus redes sociales: «Volveré más fuerte. Lo mejor está por llegar». Que así sea.

Sadiq también ha querido dar gracias por el «amor y cuidado que todos me habéis demostrado. Ahora me toca descansar y recuperarme de la lesión». El atacante internacional con Nigeria había logrado 3 goles en 6 partidos, dos con el Almeria, equipo del que procedía, y uno con la Real Sociedad. Pero fueron los 18 goles conseguidos la pasada temporada en Segunda División los que le valieron para llamar la atención de los clubes de la primera categoría. Fue el sexto máximo goleador de La Liga Smartbank, aunque cabe destacar que sería el primero, junto al israelí Weissman, si no se contaran los goles encajados desde el punto de penalti.

Esta último lesión de gravedad es la cuarta que sufre el plantel txuri-urdin en su línea ofensiva en los últimos 14 meses. La primera fue la de Carlos Fernández en el verano de 2021, la segunda la de Ander Barrenetxea en enero de 2022, y la tercera ha sido la del capitán, Oyarzabal, en un entrenamiento de marzo.

Puedes enviar tu mensaje de apoyo a Sadiq desde EL DIARIO VASCO.