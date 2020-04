Real Sociedad La UEFA determina que la Real Sociedad iría a Champions si no se reanuda la Liga LOBO ALTUNA El Comité Ejecutivo del máximo organismo del fútbol europeo antepone los méritos deportivos al criterio de coeficientes IKER MENDIA Jueves, 23 abril 2020, 18:19

Si la Liga no vuelve a reanudarse, la Real Sociedad lograría la clasificación para la próxima edición de la Champions League. Así lo ha confirmado este jueves el Comité Ejecutivo de la UEFA que ha decidido anteponer los méritos deportivos y dejar en manos de cada federación el criterio de selección de equipos para acudir a las competiciones europeas. La Federación Española de Fútbol (FEF) ya dejó clara su postura al respecto la semana pasada en su Comisión Delegada. De esta forma, si el campeonato nacional no pudiera volver a jugarse, los seis primeros clasificados obtendrían el billete europeo, por lo que queda descartada la fórmula de los coeficientes. Este periódico ya adelantó la semana pasada la opción de que la Real lograra la clasificación para la máxima competición continental de clubes si la Liga no puede volver a la actividad en esta temporada.

Eso sí, para la UEFA, el escenario ideal, siempre que la pandemia por el Covid-19 lo permita, es que se retomen y finalicen las competiciones ligueras. A pesar de ello, ya hay federaciones que han anunciado que no van a retomar sus campeonatos nacionales. Como es el caso de Bélgica y Escocia.

El órgano rector del fútbol europeo ha aprobado en una reunión telemática que sean las federaciones nacionales quienes seleccionen los conjuntos en función de los méritos deportivos en la presente campaña. La UEFA ha querido matizar en este caso que dicho procedimiento de selección debe basarse «en principios objetivos, transparentes y no discriminatorios». Además, el máximo organismo continental se reserva los derechos de rechazar o revisar las elecciones que no se ajusten a los principios mencionados.

De esta manera, si la UEFA solicitara en estos momentos a la FEF la lista de equipos españoles participantes en las competiciones europeas del próximo curso, Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad acudirían a la Champions League, mientras que Getafe y Atlético de Madrid irían a la Europa League. La plaza europea restante la obtendría el Athletic Club como finalista de Copa del Rey, ya que la Real ya estaría clasificada para la Champions.