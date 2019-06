La Real Sociedad, al estilo romano

A la Real Sociedad se le puede seguir hasta en latín. Como suena y como lees. No es ciencia y ficción, no. Es tan real como la Real. La peña romana es en Gipuzkoa el GBC con los Omnes Uni, pero la cuenta de Twitter en latín la tiene el conjunto txuri urdin. Ya decían que todos los caminos se dirigían a Roma... Y parece ser que esas vías también partían desde nuestro territorio, tanto desde Illunbe como desde Anoeta y Zubieta.

Vayamos ahora al grano, a esa cuenta de Twitter en la que se narran los partidos de la Real Sociedad en latín que protagoniza este reportaje. La gestiona Yosu García, un lasartearra de solo 23 años que lleva en su corazón al equipo blanquiazul. Pero ¿por qué en esta antigua lengua indoeuropea que se hablaba en la región del Lacio, se extendió por todo el imperio romano y constituyó el origen de las lenguas románicas?

«Es bonita. Aunque poca gente lo conozca y prácticamente nadie lo hable en su día a día, el latín es una lengua que todo el mundo sabe reconocer si la ve. Además, muchos son capaces de entenderla porque, al fin y al cabo, el castellano viene del latín», explica el joven graduado en Filología Hispánicay que durante este curso estudia en Vitoria un Máster en Literatura Comparada y Estudios Literarios.

Yosu es socio txuri-urdin desde los once años y ve todos los partidos. «Si no puedo ir a Anoeta a ver al equipo masculino por cuestiones de agenda y horarios, veo los encuentros en casa por la tele o en algún bar. Incluso los escucho por la radio si no me queda otra... También intento ir a Zubieta a ver al equipo femenino», continúa el gestor de la cuenta '@RegiaSocietas'.

Illarramendi y Zurutuza, dos de los capitanes de la Real Sociedad, en uno de los caminos de Zubieta. Esta no se sabe si es una de las vías romanas... / Morquecho

No se ha explicado hasta ahora, pero lo que Yosu hace en Twitter es «poner las alineaciones de los partidos de la Real Sociedad, el inicio, los goles, el descanso y el final. Además, a veces incluyo las sustituciones. Todo esto lo tengo más o menos automatizado y a veces intento introducir alguna frase nueva o poco a poco trato de emplear alguna nueva estructura».

Salve!! Hodie pugna finalis ad Europam habemus!! XI noster:



Ianitor: Rullius.

Defensores: Elustondus, Morenus, Llorens, Aihen.

Medii: Zubeldia, Merinus, Pardus.

Oppugnatores: Barrenetxea, Guillermus Iosephus et Oiarzabal.



Ad victoriam!!!!!!!!! — Regia Societas (@RegiaSocietas) May 18, 2019

Aunque sea capaz de 'tuitear' en latín, Yosu reconoce que no lo habla; lo entiende. «Empecé a aprenderlo cuando cursaba cuarto de la ESO, en el instituto, y seguí estudiándolo hasta el primer año de la carrera. Pero esta lengua no se aprende como el inglés, que está más orientado hacia la práctica y su posible uso diario. El latín hay que enfocarlo hacia la gramática y el estudio de textos antiguos, la evolución de las lenguas... Por eso, no considero que klo hable; lo entiendo».

«Lo hago por diversión»

Muchos de los que estén leyendo estas líneas se acordarán de las soporíferas clases de latín en la escuela. No se acordarán precisamente de esta lengua, aunque con Yosu queda claro que hay quienes se lo pasan bien con su estudio y aplicación. La culpa, en este caso sí, puede que fuera del profesor...

«Yo lo hago, sobre todo, por diversión. Busco la mía y la de la gente que se anima a seguir la cuenta '@RegiaSocietas'. También trato de darle algo de vida al latín», apunta. En resumidas cuentas, uno de sus objetivos es que no muera. «No quiero que sea una lengua muerta que solamente está en los textos de Cicerón, Julio César... Es una forma de hacer cultura. Y qué mejor herramienta que el fútbol, que mueve a tantísima gente, para que se vea una muestra del latín».

Nahikari García celebra el tanto marcado en la final de la Copa de la Reina. / EFE Lo que Yosu pide a los que saben latín y... a dos jugadores de la Real Yosu tiene una petición para todos aquellos que saben latín. «Me gustaría pedirles que, si también son aficionados al fútbol y sus equipos no tienen cuentas, abran una. Así, lograremos crear una comunidad extensa que sea capaz de atraer a más personas; ya no solo a la lengua, sino también a toda la cultura clásica, que es una maravilla». Pero el joven lasartearra tiene otras dos solicitudes, dirigidas en este caso a Nahikari García y Rubén Pardo. «Les pido que se queden en la Real Sociedad». La continuidad de la atacante ya es un hecho tras su reciente renovación. Habrá que ver qué pasa este verano con el riojano.

Esta cuenta no oficial de la Real Sociedad no es la única en la que se puede leer el 'planeta fútbol' en latín. El Real Madrid, el Málaga, el Betis, el Rayo Vallecano... también tienen la suya, aunque, Yosu afirma que «las que más actividad tienen son la del Barça y la de un equipo gallego llamado CD Barco que juega en Tercera División».

Con estos dos últimos clubes, el joven guipuzcoano interactúa en muchas ocasiones. Eso sí, sin saber quién está detrás de ellas. Hasta ahora, la identidad de Yosu estaba oculta, pero ha utilizado este reportaje para que a '@RegiaSocietas' se le pueda poner cara (y nombre y apellido). «También he visto que tienen cuenta la Fiorentina y, como no podía ser de otra manera, la Roma», sigue.

Yosu García, en un partido de la Real Sociedad en Anoeta.

Pero ¿le responden sus seguidores en latín? «Hay gente que sí lo hace. Desde la cuenta del Barça y del Barco siempre. Otros usuarios también, pero también es verdad que muchos me contestan poniendo palabras en castellano con la terminación '-um' o alguna frase hecha como 'alea iacta est'».

De poder comer pintxos a... crear la cuenta

La idea de crear una cuenta de la Real Sociedad en latín le llegó al joven de 23 años en uno de los descansos de clase, «de literatura latina, concretamente». Sus compañeros se encontraban «comiendo unos pintxos» cuando él, mientras revisaba los mensajes recibidos en el móvil, vio cómo un amigo le había mandado «un enlace a la cuenta en latín del FC Barcelona. Pensé que yo podía hacer lo mismo con la Real. Además, previamente ya tenía en mente la posibilidad de crear una cuenta original de Twitter relacionada con el club txuri-urdin, de 'memes' por ejemplo. Algo que llamara la atención».

Finalmente, dejó las bromas a un lado y se lanzó a la aventura con un proyecto más serio... «No recuerdo el día exacto en el que creé la cuenta '@RegiaSocietas' (fue el 12 de marzo de este año). Solamente sé que era martes porque era el día que tenía clase de Literatura Latina y esa misma tarde jugaba la Real contra el Barça en la liga femenina. Fue un partido piloto para comenzar con la cuenta. Perdió la Real 4-1. Estaba en clase y no pude seguir el encuentro entero. El primero que sí pude hacer íntegramente fue el empate de la Real en Anoeta contra el Levante», concluye Yosu. Sin duda, el suyo es un ejemplo de que todos los caminos se dirigen a Roma.