Turrientes: «Este año he dado el paso que me faltaba»

Miguel González San Sebastián Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Martes, 12 de marzo 2024, 14:09 | Actualizado 14:15h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Beñat Turrientes ha comparecido en Zubieta, donde ha confesado que esta temporada se siente mucho mejor. 30 partidos y 19 titularidades así lo confirman. «Creo que he dado el paso que me faltaba. Al acabar la pasada temporada me dije que tenía que dar un ...

Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Beñat Turrientes