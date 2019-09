Real Sociedad «Para triunfar en la Real debo rendir al máximo en Miranda» Merquelanz, la semana pasada en Atxabalpe. / MIKEL ASKASIBAR Martín Merquelanz Jugador de la Real cedido en el Mirandés | IMANOL LIZASOAIN Lunes, 9 septiembre 2019, 13:29

Con tan solo 24 años, el fútbol le ha mostrado la cara B de este deporte con dos graves lesiones de rodilla. Con la marcha de Carlos Vela a la MLS, Martín Merquelanz (Irun, 1995) se postulaba como su sustituto en el primer equipo. Apuntaba maneras y todo el mundo hablaba maravillas de él, pero el 31 de agosto de 2018 Ipurua fue testigo de su segunda lesión cuando apenas llevaba unos pocos minutos sobre el verde. Era su debut oficial en Primera División. Después de estar 15 meses sin jugar a fútbol, Merquelanz ha encontrado la continuidad que le faltaba en el Mirandés, en Segunda División, a las órdenes de Andoni Iraola. Ayer consiguieron su primera victoria (2-1) de la temporada y Merquelanz marcó el primero de su equipo.

- ¿Cómo le va todo por Miranda?

- Muy bien. La adaptación al equipo con los nuevos compañeros fue muy sencilla. La primera semana fue un poco más complicada por la mudanza y demás cosas, pero me echó un cable la ama y todo solucionado. Respecto a la ciudad, obviamente no tiene nada que ver con Donostia. Es más pequeña y tampoco hay muchas cosas que hacer. De vez en cuando viene la cuadrilla a visitarme y salimos a tomar algo.

- Cuatro encuentros de Liga y en los cuatro ha partido desde el once inicial.

- Así es. No me lo esperaba y estoy muy contento. Las rodillas me están respondiendo bien y además tengo la confianza del míster. Poco a poco voy cogiendo ritmo y aportando mi rendimiento al equipo.

- Los resultado en cambio no están acompañando tanto.

- Es verdad que no están acompañando, pero considero que el equipo ha dado la cara en todos los partidos y ayer conseguimos la primera victoria ante nuestro público. Es el camino a seguir.

- ¿Cuáles diría que son los puntos fuertes del Mirandés?

- Destacaría que somos un equipo muy humilde y muy trabajador. Todo el mundo arrima el hombro y nadie se escaquea. A nivel deportivo, arriba tenemos que gente muy potente que nos puede aportar muchos goles.

- ¿Por qué objetivo lucha esta temporada el Mirandés?

- Lo cierto es que no nos hemos fijado ningún objetivo, pero creo que no es ningún secreto que luchamos por mantener la categoría. Una vez lograda y si estamos en una posición cómoda en la clasificación, siempre podemos mirar hacia arriba y marcarnos, quizás, otro objetivo más ambicioso, pero tenemos que ser conscientes de que somos un recién ascendido y nuestra misión es mantenernos en Segunda.

- ¿Cómo definiría a su técnico, Andoni Iraola?

- Estoy muy contento con él y me gusta mucho su propuesta. Sabe mucho de fútbol y su idea se basa en pisar el área rival, con una presión adelantada. Nos insiste en recuperar el balón cuanto antes. El equipo va a muerte con él y confiamos plenamente en su estilo.

- Esta es su primera experiencia en Segunda División. ¿Qué se ha encontrado en esta categoría?

- En Segunda me he dado cuenta de que no hay rival fácil. Es una categoría súper igualada. En estas primeras jornadas nos hemos medido al Rayo Vallecano, Numancia Real Oviedo, Cádiz... y la próxima semana al Málaga. Puede haber hasta diez equipos que estén luchando por la zona alta. Todos los encuentros son muy igualados y el último le puede ganar al primero y viceversa.

- ¿Qué me dice del arranque de la Real?

- Siempre que puedo veo los partidos. Creo que las sensaciones son buenas pese a haberse marchado al parón con la derrota del derbi. Tengo compañeros allí y todos me hablan grandes cosas de esta temporada. Creo que puede meterse en Europa y además hay equipo para ello. La plantilla es amplia y de mucha calidad.

- ¿Sueña con volver y triunfar en la Real en un futuro?

- Por supuesto. Todavía tengo contrato este año y el siguiente con la Real. Claro que quiero triunfar en Donostia, pero para ello tengo que demostrar mi calidad y ofrecer lo mejor de mí en el Mirandés durante esta temporada.