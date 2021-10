Más que tres puntos en juego para el Sanse hoy en Lezama

El Sanse visita hoy Lezama (14.00 horas) para enfrentarse a un viejo conocido, el Amorebieta. El partido de hoy bien podría tratarse de un derbi guipuzcoano si tenemos en cuenta que siete jugadores del equipo rival son guipuzcoanos. La Real ya se ha enfrentado a ellos en Segunda B y es uno de los equipos con los que la pasada temporada ascendió de categoría. Ahora ambos equipos, que luchan por el objetivo de mantenerse en Segunda, se vuelven a ver a las caras en una situación completamente distinta.

«Es bastante distinto el partido que jugamos entonces que el tenemos mañana (hoy). La progResión, el momento en el que se vivió, el escenario, ahora jugamos en Lezama (Urritxe no cumple las condiciones para la Segunda División) y eso es diferente. Muchas cosas son parecidas pero el contexto es completamente distinto. Los dos conjuntos estamos teniendo que aprender muy rápido con rivales de buen nivel», comentó ayer Xabi Alonso en la rueda de prensa previa al encuentro, que volvió a ser presencial.

A pesar de que este sea un partido contra un rival directo, el técnico tolosarra mantuvo que es tan importante como todos los demás. «Tenemos todos los partidos marcados en rojo. Cada encuentro es importante para nosotros. En esta categoría todos los partidos son claves para seguir adelante. Este rival que conocemos bien, también lo es», aseguró Alonso.

No hay duda de que el partido de hoy no es igual que el jugado el jueves contra el Almería ya que ambos rivales luchan por objetivos diferentes. «Afortunadamente, a muchos de los que estábamos el año pasado, que nos enfrentamos al Amorebieta, que estuvimos con ellos en el play off, no se nos va a hacer tan diferente adaptarnos a su forma de jugar porque los conocemos bien».

Partido «al límite»

Respecto a su rival, señaló que «contra el Amorebieta hay una parte que puedes controlar y otra en la que te tienes que adaptar porque te exige mucho. Dominan mucho el primer y el segundo balón. Vamos a intentar jugar a nuestra manera». «Es un rival exigente, que te lleva al límite», añadió.

Por su parte, Iñigo Vélez de Mendizabal, entrenador del Amorebieta, aseguró, coincidiendo con Alonso, que «es verdad que nos conocemos, que los dos ascendimos el año pasado, que sabemos los dos las armas que tenemos... Pero es un partido de Segunda. Ya es diferente el ritmo, la intensidad, el campo...».