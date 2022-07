Se echaba de menos sentir al futbolista de la Real Sociedad cerca. La pandemia había cerrado a cal y canto Zubieta y ahora los aficionados, pequeños y mayores, pueden tener de nuevo contacto con sus ídolos. Así, los tres fichajes recién llegados a Donostia Brais Méndez , Take Kubo y Cho se han dado un baño de masas en tienda oficial de la calle Elkano. Los tres futbolistas, acompañados de Jokin Aperribay, Roberto Olabe y Erik Bretos, han estado más de una hora firmando autógrafos y sacándose fotos. Todos ellos han estado presentes hasta que la cola, que alcanzaba incluso la plaza Gipuzkoa por momentos, se quedara en nada.

Pese al calor donostiarra y aunque los hinchas estaban citados a las 16.30, una hora antes ya había socios esperando a los nuevos realistas. Es el caso de Eñaut Lete, urretxuarra de 13 años que ha convencido a su amona para desplazarse a Donostia en busca de una foto con Take Kubo, su nuevo ídolo. Lete no ha tardado ni un día en comprarse la nueva camiseta con el 14 a la espalda. «Cuando esta mañana he visto que le daban el 14 me he comprado su camiseta sin pensarlo», desvelaba sonriente. Es un socio incondicional de la Real, juega en el Urola precisamente como extremo derecho, posición del nipón. «Me gusta mucho Kubo, si estaba en el Real Madrid es por algo y también es internacional con Japón, creo que es un gran fichaje».

El nipón ha sido el primero en llegar, junto a Olabe y Bretos, que le han acompañado durante todo el día. Eñaut ha sido el primero en saludar a Kubo. «Me ha sorprendido lo cercano que es, la verdad, me ha parecido muy educado y eso es de agradecer. ¿Será porque es japonés y son así en su cultura?», se preguntaba la amona, que ha hecho de fotógrafa oficial para que el nieto no se quedara sin la instantánea con la que fanfarronear con la cuadrilla.

Los tres jugadores se han adentrado en la tienda y se han colocado en una mesa a la espera de los aficionados. Más allá de ellos, ha sorprendido que incluso la plana mayor, con Jokin Aperribay y Roberto Olabe a la cabeza, también han firmado autógrafos y se han sacado fotos. El presidente tiene incluso las habituales cartulinas con foto propia para repartir entre sus fans. Algún aficionado pedía más fichajes a Olabe. «Roberto, ¿ahora vamos a por Rafinha?», al gasteiztarra se le ha escapado una media sonrisa.