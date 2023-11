Tres detenidos en los incidentes previos al Real Sociedad - Benfica

La Ertzaintza ha detenido al menos a tres personas en los incidentes previos que se han producido en los aledaños de Anoeta en los momentos previos al partido de Champions League que esta tarde disputan la Real Sociedad y el Benfica.

Cuando los aficionados realistas estaban tomando algo en la plaza Armerías, lugar habitual de encuentro en los momentos previos de los realzales, unos 50-60 ultras encapuchados del Benfica han irrumpido por la calle Aragón.

En los altercados, que se han extendido a la plaza Ferrerías y a la Avenida de Madrid, se han producido lanzamiento de bengalas, de sillas y agresiones con palos a aficionados txuri-urdin. Seguidamente, este grupo ha escapado por Isabel II.

Félix Morquecho / Javier Etxezarreta (EFE)

Cuando ha ocurrido el ataque, la Ertzaintza no se encontraba en el lugar, aunque no ha tardado en llegar. En la intervención policial, ha habido cargas y se han producido tres detenciones, aunque no se conoce a qué afición pertenecen los arrestados.

Cabe recordar que los ultras del Benfica habían sido protagonistas en anteriores encuentros europeos por lanzamiento de bengalas y en este partido el club pedía una «actitud irrepochable» durante todo el encuentro. Sin embargo, en el arranque del partido en Anoeta se han podido ver bengalas encendidas en la zona donde se situaba la afición portuguesa.

En la temporada pasada, el comportamiento de los ultras lisboetas durante su visita al Milán en la Liga de Campeones ya fue castigado por la UEFA, que prohibió a los seguidores de las 'águilas' asistir a su siguente desplazamiento europeo, que casualmente fue también a la ciudad italiana, en este caso al estadio del Inter.