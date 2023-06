Sadiq, Turrientes, Sola y Navarro no pierden el tiempo

Los jugadores de la Real ya conocen caso por caso los días en los que están citados para incorporarse a la pretemporada. La preparación oficial del primer equipo comienza el 10 de julio, pero eso no quiere decir que esa sea la fecha en la que arranque la actividad de una plantilla que afronta la preparación de un curso apasionante con la participación en la Champions League.

Roberto Olabe ya adelantó hace dos semanas en su comparecencia ante los medios que un grupo de jugadores del Sanse iba a anticipar su vuelta al trabajo al 3 de julio con el objetivo de poder iniciar la pretemporada con el primer equipo con una semana de rodaje. Una circunstancia que no es baladí teniendo en cuenta la elevada exigencia física que demanda Imanol en sus sesiones.

Así obró el club guipuzcoano el verano pasado cuando decidió acelerar el regreso a la actividad de los potrillos Pacheco, Urko González de Zárate, Alex Sola, Ander Martin, Jon Ander Olasagasti, Beñat Turrientes, Nais Djouahra, Robert Navarro y Jon Karrikaburu para que pudieran encajar sin problemas en las prácticas de los mayores. Esta vez serán 13 los futbolistas del filial que protagonicen ese periodo de adaptación el primer lunes de julio.

Ese numeroso conjunto de jugadores estará formado por Unai Marrero, Gaizka Ayesa, Urko González de Zárate, Yago Cantero, Jon Gorrotxategi, Jon Ander Olasagasti, Pablo Marín, Ander Martin, Roberto López, Jon Magunazelaia, Mikel Goti, Jon Karrikaburu y Eneko Astigarraga. En esta nómina se encuentran los tres jugadores que regresan de cesión: Ayesa (Numancia), Roberto López (Mirandés) y Karrikaburu (Leganés).

Además, también figuran el reciente fichaje del filial, Mikel Goti, que llega procedente del Bilbao Athletic, y Astigarraga, que en el último curso ha tenido ficha del C. Marrero, Ayesa, Urko, Olasagasti –que tendrá ficha del primer equipo–, Marín, Ander Martin y Magunazelaia están más familiarizados a los métodos de Imanol. Gorrotxategi ha subido a algún entrenamiento, mientras que Cantero y Astigarraga se estrenan con los mayores.

Dieciséis jugadores

La Real también ha comunicado que los futbolistas del primer equipo Alex Sola, Beñat Turrientes y Robert Navarro se incorporarán al trabajo a la vez que los 13 potrillos. Estos tres jugadores ya tomaron parte en el periodo de adaptación del curso pasado, momento en el que pasaron a lucir dorsal del primer equipo. Por tanto, habrá un total de 16 jugadores que arrancarán la puesta a punto el 3 de julio.

Sin embargo, estos 16 realistas no serán los primeros de la plantilla en romper a sudar. Sadiq Umar madurgará más que nadie. Según desveló la entidad txuri-urdin, el delantero dará inicio a su particular pretemporada el viernes de la semana que viene.

El nigeriano se encuentra en estos momentos en su país, donde está llevando a cabo trabajo por su cuenta para llegar a Donostia en el mejor estado posible. El exjugador del Almería trata de ponerse a punto tras la grave lesión que sufrió en septiembre en su tercer partido con la camiseta blanquiazul. «Ojalá le vaya bien y haga buen trabajo en las vacaciones porque tiene que ponerse las pilas en pretemporada», apuntó Imanol sobre el africano poco antes de finalizar la pasada temporada. Sadiq se tomó al pie de la letra las palabras que le dedicó su entrenador y recientemente ha publicado a través de sus redes sociales los ejercicios que viene realizando en el estadio Ahmadu Bello de Kaduna, en su localidad de origen.

El grueso de la plantilla iniciará los entrenamientos el 10 de julio, aunque se esperan importantes ausencias en las primeras jornadas. Los internacionales que han permanecido en activo hasta hace pocos días se unirán al trabajo de manera progresiva y no estarán a disposición del técnico en la primera semana. Kubo será el primero en volver tras su periplo con Japón. Lo hará el 17 de julio. Le Normand, Merino, Zubimendi y Traoré se pondrán manos a la obra tres días más tarde, el 20 de julio. Habrá que esperar todavía un mes para ver en acción al hasta ahora único fichaje para la próxima temporada.

Pacheco y Barrenetxea, que se encuentran disputando el Europeo Sub-21, se incorporarán a las dos semanas de la finalización de su participación en el campeonato. La final del torneo está programada para el 8 de julio, por lo que de alcanzar esta ronda no estarían de vuelta hasta la penúltima semana de mes. Como pronto no regresarían hasta el 11 de julio, pero para darse ese caso tendrían que caer eliminados en la fase de grupos, un escenario poco probable en la actualidad.

Primeras sesiones en Anoeta

Como también sucedió el pasado verano, las primeras sesiones de trabajo de los realistas se llevarán a cabo en el Reale Arena debido a las obras de mejora que se vienen realizando en las instalaciones de Zubieta. El año pasado el primer entrenamiento se celebró a puerta abierta para el público, una posibilidad que puede volver a repetirse el 10 de julio.

A diferencia de los últimos años, en esta ocasión la plantilla tendrá que afrontar un viaje largo este verano para disputar dos amistosos ante el Atlético de Madrid y el Betis en Monterrey (México) y San Francisco (Estados Unidos), respectivamente. Se trata de un compromiso del club con LaLiga que rompe con la habitual planificación que suele llevar la Real en los últimos tiempos.

En la rueda de prensa previa a la última jornada contra el Sevilla, Imanol se mostró «muy resignado» con la gira americana que tendrá que realizar su equipo a principios de agosto, a una semana del inicio del campeonato doméstico. «No me gusta nada», reconoció, aunque también admitió que «hay que pensar en el club». «Va a ser diferente, no es la pretemporada que me gusta. Esa es trabajar en casa y jugar contra equipos muy buenos, pero cerca. Nos vamos a adaptar y no va a ser excusa. Llegaremos preparados para el inicio de la Liga», aseguró entonces.

El primer amistoso de la pretemporada del conjunto blanquiazul tendrá lugar el 21 de julio contra Osasuna en el Stadium Gal. Cuatro días más tarde los realistas viajarán al Algarve para medirse con el Sporting de Portugal, mientras que el día 29 recibirán en el Reale Arena al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Después de estos tres encuentros la Real se desplazará a México y Estados Unidos antes del inicio de la Liga el fin de semana del 12-13 de agosto contra el Girona.