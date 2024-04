Traoré se ejercita al margen mientras que Barrene y Le Normand estarán ante el Madrid

Hamari Traoré tiene complicado estar presente el viernes en el encuentro ante el Real Madrid después de caer lesionado ante el Getafe. El africano pidió el cambio al descanso. «Tiene alguna rotura en el gemelo, en el sóleo. Ha pedido el cambio», declaró el oriotarra, que está pendiente de las pruebas médicas realizadas al de Mali. De momento, no hay parte médico oficial. El lateral derecho se ha ejercitado al margen de sus compañeros y apunta a ser baja.

Los que sí que podrán vestirse de corto son Barrenetxea y Le Normand, sustituidos antes de tiempo en Getafe al igual que el lateral. El donostiarra se sintió indispuesto durante la primera mitad y se quedó en el vestuario al sentir mareos y dolores estomacales. No obstante, Barrene no tendrá problemas para ser incluso titular puesto que este lunes se ha entrenado con normalidad con los futbolistas suplentes y aquellos que no tuvieron minutos en Madrid. Será un arma importante para el oriotarra puesto que hizo el 0-1 gracias a un buen remate de cabeza.

Tampoco sufre lesión alguna Le Normand. El bretón, con los clásicos calambres musculares por cansancio, pidió el cambio por preacaución. No tiene rotura y será titular ante el Madrid. La plantilla tiene este martes jornada de descanso e Imanol tendrá dos entrenamientos completos para preparar la visita del conjunto merengue. Ambas sesiones a puerta cerrada.