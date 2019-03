Fútbol Tomas Vaclík no se ejercita con el Sevilla EFE DV Sábado, 9 marzo 2019, 08:08

El portero checo Tomas Vaclík y el central austríaco Maxi Wöber, que no pudieron acabar por lesión el partido del jueves ante el Slavia de Praga, no se entrenaron ayer con el grupo y son seria duda para el choque ante la Real. El checo sufrió un fuerte encontronazo contra un poste que le dañó un costado. En lo que al defensa respecta, tuvo un golpe en la cabeza. Si Vaclík no es de la partida, su lugar lo ocupará Jesús Soriano.