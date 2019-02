Real Sociedad «Me tomaría algo con Rafael Nadal, es un ejemplo a seguir» I.L. Domingo, 24 febrero 2019, 13:38

- ¿Qué tal este primer año en casa sin compartir piso con amigos?

- Diferente. Al final la sensación de estar compartiendo piso con los amigos a no hacerlo es rara. Ellos tenían la opción de irse de Erasmus y como es lógico lo cogieron. Ahora mi novia y yo vivimos bajo el mismo techo. Es diferente. Son experiencias que hay que vivir en la vida. De todo se aprende.

- ¿La carrera cómo le va? Este es su último año...

- Me quedan seis asignaturas y este es mi último cuatrimestre. A ver si termino ya.

- Ha sacado todas las asignaturas de la carrera a la primera pero, habrá alguna que le haya costado más de la cuenta...

- Las asignaturas de Derecho son las que menos me gusta estudiar. Tienen mucha materia y son un poquito densas.

- ¿Qué hace en su tiempo libre?

- Pasarlo con la novia cuando ella tiene libre, puesto que también está estudiando. También intento aprovechar el buen tiempo y estar con los amigos.

- ¿Juega a la Play, al Fortnite o a algún juego similar?

- No mucho. Si acaso un FIFA, pero tampoco soy mucho de jugar a la consola.

- ¿Suele ver otros deportes?

- Poca cosa. Fútbol y pelota de vez en cuando. Cuando juega Irribarria por ser primo de Aritz Elustondo y Altuna por ser amigo de Igor Zubeldia. Todo se queda en familia.

- Si pudiese escoger un deportista, actor famoso o cantante para ir a tomarse algo, ¿qué nombre diría?

- Me gustaría tomar algo con Rafa Nadal. Todo lo que ha hecho y lo que ha sido lo ha conseguido a base de trabajo y esfuerzo. Es un claro ejemplo para todo aquel que quiera hacer algo en la vida. Nunca se ha rendido cuando las cosas no le han ido bien. Ha sido capaz de sobreponerse a las adversidades.

- ¿Qué es lo último que ha visto en la televisión o en el cine?

- La serie Vis a Vis. El otro día también vi una película pero no recuerdo el título, así que tan buena no debía de ser.

- ¿Qué se le da bien más allá del fútbol? ¿Tiene alguna habilidad que no se conozca?

- Soy ordenado y no me gusta que las cosas estén dónde no tienen que estar. La casa siempre la tenemos muy ordenada.

- ¿De quién tenía un póster en su habitación o en quien se fijaba cuando era un niño?

- De Xabi Alonso. Por suerte un día también pude ir al hotel de concentración de la Real y estuve con Nihat, Kovacevic y De Pedro haciéndome fotos.

-¿Con qué jugador le hubiera gustado o le gustaría compartir vestuario?

- De pequeño me gustaba mucho Xabi Alonso. Tuve la oportunidad de ir a verle a Liverpool y me hubiera gustado compartir vestuario con él.

-¿Plato de comida preferido?

- Pulpo con puré de patata.

- ¿Un país que le gustaría visitar en un futuro?

- Tailandia.

- ¿Se ha buscado alguna vez en Google o en Wikipedia?

- No (ríe). Creo que no es bueno. En la actualidad la gente puede decir muchas cosas con las redes sociales. Cuanto menos importancia le des mejor, aunque es cierto que varios de mis amigos suelen pasarme alguna cosa.