Dejamos para la parte personal de la entrevista la pregunta que debiera servir de cuestión previa.

– ¿Rafael o Rafinha?

– La verdad es que todos mis amigos me llaman Rafa, pero en el mundo del fútbol soy Rafinha. Ya con una cierta edad, he pensado que en la camiseta debía poner mi nombre verdadero, Rafael, pero futbolísticamente se me reconoce como Rafinha. Cada uno puede llamarme como quiera. No me molesta.

– ¿Cómo se ha gestado su llegada a Donostia?

– El club se puso en contacto con nosotros entre octubre y noviembre, y la Real era un equipo al que nos hacía ilusión venir por cómo jugaban y por sus aspiraciones. En cuanto surgió la oportunidad, le dije a mi representante que adelante.

– ¿Le tiraba volver a LaLiga?

– No, de hecho me gusta conocer distintas culturas de Europa y no tenía ninguna intención de volver a jugar en España. Pero la Real me despertó la curiosidad de jugar aquí porque viene años haciendo cosas interesantes.

– ¿Ha tenido la oportunidad de conocer Donostia o pueblos de Gipuzkoa?

– No. La verdad es que ha sido un mes de pasar del entrenamiento a casa y de casa a Zubieta. No he tenido tiempo.

– ¿Tampoco se ha permitido ningún capricho gastronómico?

– He ido a algún restaurante. Sé que es de uno los mejores sitios del mundo para comer y quiero ir a más.

– ¿A dónde ha ido?

– A Elkano, en Getaria. Increíble. Y a un tal... Zuberio o algo así.

– ¿Zuberoa?

– Sí, ese. Increíble también.

– ¿Qué menú le gusta?

– Normalmente mi dieta comprende más verdura y pescado, así que cuando salgo intento comer carne. Me gusta de todo.

– ¿Qué aficiones tiene?

– Toco la guitarra. Paso bastante tiempo con eso. No puedo actuar en un grupo, por desgracia, pero me aprendo los acordes de las canciones que me gustan y toco por diversión. Llevo ocho años. Mi voz es horrible. Solo canto para mí, nunca delante de la gente. Rock, pop, música brasileña... de todo un poco.

– ¿Qué significa su hermano Thiago (futbolista del Liverpool) para usted? Ha pasado el fin de semana en Donostia con usted

– Todo. Mi hermano y mi padre (el exfutbolista Mazinho) han sido muy influyentes. Somos una familia muy cercana. Estamos muy unidos. Pasamos toda la infancia jugando juntos al fútbol.

– Tiene sobrina y sobrino...

– Es maravilloso. Me escapo cuando puedo a Barcelona a verles. Me gusta hacer de tío. Les hago regalos. A mi sobrino le encanta jugar a fútbol y vamos a un campito cuando podemos.

– ¿Ha hablado con Merino de la coincidencia de sus padres en el Celta?

– Sí, mi padre le envió un abrazo al suyo a través de Mikel. Es curioso que coincidieran. Mi padre me contó que en ese grupo había unos vascos que eran muy buenas personas y se refirió al padre de Merino.

– ¿Echa de menos Brasil?

– Necesito ir una vez al año para estar en mi casa. Es como recuperar energía. Cuando puedo, me escapo. Soy de Río de Janeiro y estar allí da otra energía: playa, calor, Brasil, Río... Ya sabes.

– Lo intenta con el euskera

– Saludar, agradecer, despedirme... Intento hacer las cosas básicas que son importantes para adaptarse a un lugar. Me costó eso del «hobetzeko lanean jarraitzen dugu», en twitter.

– Ahora que no nos leen, ¿es delicado el vestuario del PSG?

– No. Dentro de lo especial que es, se trata de un buen grupo. Algunos son muy buenos. Demasiado buenos.