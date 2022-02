Siempre es especial

En los tiempos que corren hoy en día y consciente de que el fútbol tiende a cambiar, la Real, por lo que vimos el pasado jueves, supo estar a la altura en cuanto a amoldarse a un fútbol feo para el espectador. Para los resultadistas y forofos, la Real jugó como tenía que jugar y además marcó en dos jugadas a balón parado. Con un sistema 1-5-4-1 y con un repliegue intensivo, el Leipzig no encontró espacios para inquietar a la Real. Para el espectador neutral fue un partido feo de ver.

Hoy visitamos a un Athletic más que recuperado, con una presión asfixiante, en su campo y con jugadores en forma tanto física como mentalmente. Un equipo que, con un 1-4-4-2 y con futbolistas como Iñigo Martínez, que tiene madera de líder, una pierna izquierda fantástica y además es muy peligroso en los córners a favor, puede ponernos en apuros.

Yuri, también muy conocido por nosotros, ya ha superado diversas dolencias, está en un momento álgido de su carrera y está teniendo mucha presencia en el juego ofensivo de los suyos. En el centro del campo, Dani García es otro de los que interviene mucho en las dos facetas. Y Muniain, es para mí el mejor de todos. No solo por los golpeos a balón parado sino también por el reparto de juego. Finalmente, en ataque, el nombre más seguro es Williams, un velocista incansable que estará acompañado por Sancet o Raúl García.

El primero un futbolista en constante crecimiento y llamado a ser el futuro delantero del Athletic. Raúl, por su parte, va muy bien de cabeza y se queja por todo, árbitro incluido. En definitiva, un vinagre.

Así las cosas, la Real tendrá que ponerse a la misma altura en cuanto a agresividad y con la calidad de sus jugadores intentar con el juego de pases, posesión y verticalidad hacer correr más al Athletic y quitarle el balón. No será fácil. De hecho, pienso que jugando como el otro día en Alemania no bastará para ganar. Hay que hacer más cosas en ataque para que el Athletic, que últimamente está mordiendo el polvo con nosotros y que nos tiene ganas desde la final de Copa, vea las intenciones que tenemos. En este tipo de derbis, que siempre son especiales, no cuentan ni la clasificación ni los estados de forma. Será un partido bonito si los dos equipos quieren jugar al fútbol.