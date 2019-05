Real Sociedad Theo no podrá jugar por la 'cláusula del miedo' DV Sábado, 11 mayo 2019, 09:46

Theo no podrá entrar en la convocatoria de la Real para el partido de mañana por la conocida como 'cláusula del miedo'. El lateral es propiedad del Real Madrid, que le impuso una cláusula para que no se enfrente a su club. Esta circunstancia se añade al hecho de que Imanol no contaba últimamente con el francés.