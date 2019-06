Exrealista Theo Hernández firmará con el Milan por seis temporadas MIREIA OLARIAGA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 29 junio 2019, 08:15

La operación salida continúa a buen ritmo en el Real Madrid. Arregladas las salidas de Marcos Llorente, Kovacic y Odegaard, el próximo jugador que dejará la disciplina madridista será Theo Hernández. Tras un año cedido en la Real Sociedad, el lateral se marchará traspasado, y en principio sin opción de recompra, al Milan. Theo firmará un contrato de seis temporadas y pasará el reconocimiento médico el próximo lunes.

Todo está arreglado entre los clubes y el acuerdo entre el Milan y el jugador es total, así que en cuanto el futbolista supere el reconocimiento médico, se hará oficial el traspaso. El traspaso se cerrará en una cifra que rondará los 20 millones de euros, por lo que el Madrid superará ya los 100 millones con la venta de sólo tres jugadores: Marcos Llorente, Kovacic y Theo. Tres buenas operaciones cuando aún faltan por salir jugadores muy importantes, como Bale y James, por los que el Madrid espera ingresar entre los dos más de 100 kilos. Se empiezan a cumplir las expectativas que se marcaron en el Bernabéu a inicios del verano.

Fuera de Europa

El Milan no jugará en Europa la próxima temporada. El conjunto italiano, que se había clasificado para la Europa League, ha sido excluido de las competiciones europeas en la temporada 2019-2020 por no haber respetado las reglas del 'fair-play' financiero de la UEFA, según ha anunció ayer el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). Pero no es la primera vez que sufren esta sanción. En los periodos trienales 2014-2017 y 2015-2018 fueron excluidos por incumplir el Juego Limpio Financiero.