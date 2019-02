Real Sociedad Theo: «Creo que la afición está contenta con mi rendimiento» 01:47 Theo, en el entrenamiento de este miércoles en Zubieta IMANOL LIZASOAIN Miércoles, 6 febrero 2019, 15:33

Theo Hernández ha sido el encargado de repasar la actualidad txuri-urdin en la sala de prensa de Zubieta tras completar el segundo entrenamiento de la semana. El lateral marsellés ha declarado sobre el partido de este próximo domingo en Mestalla que «va a ser un partido complicado. El Valencia es un grandísimo equipo que le pone mucha intensidad a los partidos. Muy peligroso. También le gusta jugar a fútbol, como a nosotros. Va a ser un partido muy disputado. Vamos a Mestalla con el claro objetivo de ganar el encuentro. A darlo todo»

En el plano personal, el lateral realista ha afirmado que «estoy muy feliz en la Real Sociedad. Creo que mi rendimiento está siendo bueno y tanto la afición como yo estamos contentos por cómo lo estoy haciendo, aunque creo que puedo dar un poco más. Me llevo muy bien con todos mis compañeros y estamos trabajando al máximo para poder estar lo más arriba posible. Respecto a mi futuro, ya veremos lo que ocurre en junio. Puede que se me haya pasado por la cabeza seguir en la Real, pero de momento no es así. En junio veremos si vuelvo o no al Real Madrid y dependiendo de esa decisión veremos si continuo en la Real Sociedad. Estoy muy contento en San Sebastián».

Con Kevin Rodrigues totalmente recuperado, Theo asegura que «todos trabajamos muy duro en cada entrenamiento para ser titular el fin de semana. Tanto Aihen como Kevin son dos grandes jugadores»

El '19' txuri-urdin ha estado a las órdenes de diferentes entrenadores a lo largo de su carrera. Desde Mauricio Pellegrino hasta Zinedine Zidane. Ahora su 'jefe' es Imanol Alguacil. «A Imanol no le conocía como entrenador hasta que llegue aquí. Poco a poco le he ido conociendo y me parece un grandísimo técnico. Te lo dice todo muy claro y lo que más destacaría de él es la intensidad con la que trabaja en cada sesión».

Respecto a la cantidad de faltas que recibe el lateral francés en cada encuentro, Theo ha asegurado que «es mi forma de jugar y es totalmente comprensible que me hagan faltas. Los rivales tienen que pararme de alguna manera, si no lo hiciesen correrían más peligro. Acepto las faltas. Es parte del juego».