The Sun informa de una ofensiva del Manchester United por Take Kubo

La irrupción de la Real Sociedad en la Champions League tenía que arrastrar sus consecuencias negativas, y es que ha llamado mucho la atención la meritoria clasificación de los txuri-urdin como primeros de grupo y los dos empates ante el subcampeón de Europa. Uno de esos grandes del continente, a los que parece que no se les agotan los billetes, ha puesto sus ojos en San Sebastián.

El Manchester United estaría interesado en Take Kubo para la próxima temporada como remplazo de Antony, futbolista brasileño de 23 años que no está rindiendo a la altura de los 85,5 millones de libras (98 millones de euros) que pagó el club mancuniano el verano de 2022 al Ajax, según informa este jueves el diario británico The Sun,.

Antony acumula ocho goles y ha repartido tres asistencias en 62 partidos desde entonces y esta campaña no ha visto puerta todavía, razones por las que Erik ten Hag, discutido y que quizás ni llegaría al verano en su puesto después de ser último en la fase de grupos de la Champions y quedar fuera de todas las competiciones europeas.

The Sun expresa que el Manchester United estaría dispuesto a pagar 43 millones de libras, es decir, 50 millones de euros, por la estrella japonesa, con contrato hasta 2027 con la Real Sociedad (esta y tres temporadas más) y con una cláusula superior a la supuesta cantidad que tiene preparada el club de la Premier League: 60 millones de euros.

Piensan en la cesión de Antony a la Real

Por la duración del contrato, la cláusula y el rendimiento que está ofreciendo Take Kubo, Jokin Aperribay y su equipo estaría, en el caso de una ofensiva 'Red Devil', en la posición de no negociar al no tener ninguna necesidad de vender, tal y como pasó con Alexander Isak y el Newcastle, aunque The Sun dice que «se entiende que ellos (la Real Sociedad) aceptarían una puja que rondara los 50 millones de euros». Además, añaden que una cesión de Antony a la Real podría entrar en la operación.

El diario británico también apunta que el Nápoles realizó una oferta en verano de 26 millones de libras por el delantero japonés que la Real habría rechazado. Jokin Aperribay sí ha expresado que ha habido jugadores que han rechazado propuestas suculentas por quedarse en Zubieta, pero no ha concretado ni quién, ni por qué club ni por cuánto.

Ojeadores del Manchester United habrían estado en Anoeta y otros estadios viendo a Take Kubo, la última vez este pasado domingo en el encuentro Real Sociedad - Betis que acabó con empate a cero.