Sobre la marcha de Januzaj ya se ha dicho y escrito todo en los últimos días. El belga ya es historia en la Real y no hay vuelta atrás en este asunto. Que el propio club haya optado finalmente por la no continuidad del jugador hace entrever que el futbolista pierde más que la Real con este desenlace de los acontecimientos, porque el atacante sí que estaba dispuesto a seguir en el cuadro txuri-urdin. Desconcierta pensar que si Januzaj se hubiera decidido por firmar la renovación a finales del pasado año o principios de este, Imanol se habría quedado en la plantilla con un futbolista con el que finalmente no ha contado. Ciencia ficción.

Este cambio de posición en torno a la figura de Januzaj ha sorprendido a propios y extraños, pero seguro que el club tiene guardado un as debajo de la manga. Venga un jugador para ocupar ese puesto u otro para jugar en distinta posición, lo cierto es que denota que la Real no vive anclada en el pasado ni tampoco en el presente. No teme los cambios, porque prescindir de Januzaj supone ir dos o tres pasos por delante.

Se avecina un mercado movido. La Real es un gran escaparate, una entidad atractiva y apetecible para que se empiecen a relacionar nombres de manera indiscriminada e interesada. Januzaj ya es historia. Vendrán otros. Mejores, peores o diferentes, y la Real seguirá.