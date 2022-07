Take Kubo, la opción más inmediata

Hasta no alcanzar la medianoche del 1 de septiembre, momento en el que se cerrará el mercado de verano, la Real permanecerá atenta a todas las posibilidades que puedan ir surgiendo y que le sirvan para reforzar la plantilla. Debe prestar atención también al capítulo de salidas y protegerse ante las posibles amenazas de clubes que llamen a la puerta de Anoeta para reclamar a un jugador importante en el esquema de juego realista.

El presidente txuri-urdin, Jokin Aperribay, se refirió la semana pasada a una posible tercera incorporación que estaría muy cerca de recalar en la Real tras los fichajes de Mohamed-Ali Cho y Brais Méndez. Ese futbolista es Take Kubo. El club ya ha entablado conversaciones con el Real Madrid y el jugador, que ve con buenos ojos firmar por el conjunto txuri-urdin. Merced a las buenas relaciones que mantienen el dirigente blanquiazul y su homólogo en la casa blanca, Florentino Pérez, no da la sensación que la operación vaya a dilatarse demasiado en el tiempo. Es decir, si finalmente se llega a un acuerdo entre ambas entidades, no habría que esperar hasta el final del verano para ver al jugador vestido de blanquiazul.

El Madrid no tiene más remedio que mostrarle una vez más la puerta de salida al japonés, ya que ocupa plaza de extracomunitario y el cupo ya está agotado en la plantilla con Militao, Rodrygo y Vinicius. Lo mismo sucede con el brasileño Reinier, que ha jugado la última temporada en el Borussia Dortmund y tendrá que volver a busca un nuevo destino este curso fuera de la capital madrileña.

De momento ambos jugadores se ejercitan con normalidad estos días en Valdebebas a las órdenes de Ancelotti, pero esta circunstancia podría cambiar próximamente debido a la gira que va a llevar a cabo el conjunto blanco por suelo norteamericano. Parece poco probable que los jugadores que no formarán parte de la plantilla madridista la próxima campaña se suban al avión que desplazará el martes que viene al conjunto blanco a Estados Unidos. Esto haría posible que el trato entre la Real y el Madrid se acelerase en los próximos días.

El Madrid pagó 2 millones

El club guipuzcoano quiere hacerse en propiedad con el jugador nipón y no contar con él solo a modo de cesión. Desde Anoeta entienden que en Madrid no pondrían demasiados impedimentos a la fórmula de la compra, aunque no se descarta que la entidad madrileña pueda incluir en el acuerdo una cláusula de recuperación por la que abonaría una cantidad de dinero en caso de que Kubo explote en las filas guipuzcoanas. Incluso podría añadir un porcentaje de una futura venta como sucedió con Diego Llorente cuando llegó en 2017, por ejemplo.

Hay que recordar que el centrocampista japonés llegó al Real Madrid en el verano de 2019 procedente del Tokyo F.C. tras pagar dos millones de euros. El talentoso futbolista, sin embargo, no ha podido demostrar su verdadero potencial en el cuadro merengue y ha encadenado cuatro cesiones en un periodo de tres años. Desde su primera experiencia en el Mallorca, precisamente en el año de su debut, no ha vuelto a demostrar esa brillantez en el juego. Las fallidas experiencias en el Villarreal y Getafe tampoco le han permitido dar rienda suelta a sus capacidades y una quinta cesión podría no ser la mejor decisión para la carrera un futbolista de 21 años.

La Real confía en las prestaciones del jugador que siempre ha sido del agrado de Olabe. De hecho, no es la primera vez que ha sido relacionado con el cuadro txuri-urdin, pero nunca ha estado tan cerca de aterrizar en Gipuzkoa como hasta ahora. El estilo de juego de los realistas se adapta a la perfección a las características del futbolista, por lo que no tendría que encontrar ningún problema de adaptación. El jugador está en forma. Lleva trabajando una semana a las órdenes del exigente preparador físico, Pintus, por lo que no tendría dificultades para seguir el ritmo de los realistas en Zubieta.

Bryan Gil, titular en Corea

De cristalizar esta operación, la Real abriría un periodo de reflexión para comprobar el estado de la plantilla con las altas y bajas que se han ido produciendo a lo largo del verano. Esto no quiere decir que ya no vaya a llevar a cabo más contrataciones, ya que aún figuran más jugadores en la lista de deseos de la dirección deportiva. Uno de ellos es Bryan Gil.

A diferencia del japonés, el de Barbate sí que se halla sumergido en una gira internacional con el Tottenham Hotspur. El conjunto londinense se encuentra en estos momentos en Corea del Sur, donde aprovechan para sacar rédito a que uno de sus componentes más mediáticos, Son Heung-min, es originario de este país. El jugador que pretende la Real fue titular y disputó la primera mitad del encuentro de preparación que afrontó ayer el cuadro dirigido por Antonio Conte en Seúl.

El técnico italiano ha viajado con 28 futbolistas al país asiático y Bryan Gil ha sido uno de esos seleccionados. En cambio, jugadores como Ndombele, Harry Winks, Sergio Reguilón y Gio Lo Celso se han quedado en Londres después de que el club les haya considerado transferibles. El Tottenham aún tendrá que afrontar un nuevo amistoso en Corea el sábado frente al Sevilla antes de regresar a Londres.

Lo que parece claro es que si la Real consigue hacerse con los servicios de Gil, lo haría en forma de cesión, toda vez que la entidad inglesa pagó 25 millones de euros al Sevilla por el jugador el pasado verano. La Real, de todas formas, sigue explorando otras vías en el mercado y no se descarta que puedan salir más nombres en el futuro.