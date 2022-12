Take Kubo, ya eliminado del Mundial y que no pudo jugar ante Croacia por una indisposición, coge vacaciones hasta el 19 de este mes, por lo que con solo dos entrenamientos parece que no jugará ante el Coria. El japonés quiso agradecer el apoyo a sus aficionados. «Gracias por el apoyo y lo siento. Es muy frustrante ver el partido más importante desde mi habitación. No olvidéis ese sentimiento».