La Real Sociedad amplía sus fronteras hasta en la cantera. Si bien Take Kubo se ha convertido en el primer jugador japonés en ponerse la txuri-urdin, la cantera realista tiene ahora en sus filas también a un futbolista nipón. Se trata de Eiji Kubo, hermano pequeño de Take, que a sus 15 años ya entrena en Zubieta. El periodista Óscar Badallo detalló que en la mañana del lunes Eiji estaba realizando unas pruebas físicas y este periódico ha podido confirmar que se trata de el hermano menor de Kubo, que todavía no ha disputado ningún entrenamiento con ningún equipo aunque apunta a jugar con el Easo, si bien todavía el club no ha decidido dónde recalará.

En todo caso, Eiji no podría jugar partidos oficiales con la Real puesto que el club vulneraría el artículo 19 del reglamento de la FIFA. Hay que recordar que el Barcelona fue sancionado en 2019 por incumplir distintas normas al fichar jóvenes de otros países.

Este periódico pudo apreciar en la mañana del lunes cómo Eiji se ejercitó en un córner del z4 de Zubieta junto a Julen Masach, en su día preparador físico del primer equipo. El nipón, mientras a unos metros entrenaba el primer equipo femenino, tan solo realizó una sesión de ejercicios físicos para evaluar si estaba en condiciones de poder unirse a algún equipo. Por edad, podría jugar en el Cadete Vasca o en el Easo, equipo que milita en categoría juvenil. El nipón también ha asistido este martes a entrenar a Zubieta, mientras que durante la pasada semana presenció los entrenamientos de varios equipos desde la grada sin poder vestirse de corto.

Eiji se ha mudado junto a Take y su madre a San Sebastián después del fichaje de su hermano mayor. Lo mismo ocurrió en 2019 cuando Kubo fichó por el Real Madrid. La familia nipona entendía que para el ecosistema familiar era necesario que también el pequeño Eiji pudiera continuar con su formación y terminó ingresando en La Fábrica para realizar entrenamientos, aunque por las continuas cesiones de su hermano mayor no terminó de jugar con continuidad en el Real Madrid.

Eiji es un centrocampista nacido en 2007 que puede jugar en una posición algo más adelantada en la zona de la mediapunta, como su hermano mayor. Fuentes desde el país nipón declaran a este periódico que también se trata de un buen jugador, aunque a sus 15 años todavía está en su etapa formativa. Kubo tiene contrato con la Real hasta 2027, por lo que Eiji tiene margen para seguir progresando. De momento, busca su hueco en Zubieta.