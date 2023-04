Takefusa Kubo: «¿Si nos vamos a la Feria de Abril? No estamos para esas tonterías»

Take Kubo, en un lance del encuentro de ayer entre Betis y Real Sociedad.

La Real Sociedad sacó este martes un punto muy valioso en el duelo de Liga en el Benito Villamarín ante el Betis. El empate a 0 posiblemente ofreciera razones para celebrar. Dejar a seis puntos a un rival directo por la Champions a falta de siete partidos para finalizar la Liga, acabar un partido en Sevilla a las 12 horas de la noche en plena Feria de Abril... da para pensar en tomarse unos rebujitos para aprovechar la madrugada.

Kubo, no a la Feria de Abril de Sevilla

Pero nada más lejos de la realidad. Al menos en lo que se refiere a los jugadores. Así lo reconocía Takefusa Kubo en zona mixta al finalizar el encuentro después de que le preguntaran si para celebrar este punto el equipo se pasaría por la Feria de Abril de Sevilla. «No estamos para esas tonterías», afirmó contundente el japonés. «No estamos para regalar», añadía.

Kubo no quiere malentendidos sobre la Feria de Abril

El japonés, que disputó todo el encuentro en el Villamarín, ya piensa como el resto de la plantilla en el siguiente duelo de Liga, que la Real Sociedad disputará en casa este viernes ante Osasuna, a partir de las 21.00 horas. Por ello dejó claro que el foco debe estar en eso y no en celebrar el punto cosechado anoche. «No estamos a eso», insistió a preguntas de la periodista.

Takefusa Kubo aclaró, eso sí, que con su respuesta no quería decir que la Feria de Abril «era una tontería», y corrigió rápido antes de que se malinterpretasen sus palabras. «No quería faltar, no digo que la fiesta sea una tontería. Es un evento grande. Pero nosotros no podemos estar a esto», remató.

Temas

Take Kubo