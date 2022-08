Take Kubo: «De no haber sido futbolista, me habría gustado ser astronauta»

Take Kubo posa para la entrevista con este medio. / usoz

El nuevo fichaje txuri-urdin es bastante celoso de su intimidad. Sabe que cualquier cosa que dice tiene mucha repercusión en su país y no quiere dar un mal paso. Pero consigue abrirse para contestar esta parte más personal de la entrevista.

- ¿Cómo se define como persona? Se le ve tímido…

- No soy tímido. Me gusta bastante hablar. En el campo y fuera todavía más.

- ¿Dónde vive aquí?

- Aún en el Hotel Costa Vasca. Tengo que buscar casa pero aquí pasa como en Mallorca, que en verano es difícil encontrar algo libre. Los compañeros dicen que me lo tome con calma.

- ¿Le gustaría vivir cerca del mar o en una zona más verde?

- Me da igual. Para mí lo importante es cómo sea la casa. La zona me da igual. Uno vive dentro de la casa, no fuera.

- ¿El lugar más bonito que ha conocido hasta ahora?

- El Palacio de Miramar. Todavía no he visto mucho más.

- De no haber sido futbolista, ¿qué le habría gustado ser?

- Astronauta. Me costaría soportar la fuerza de la gravedad pero me gustaría ver la tierra desde el espacio.

- ¿Cocina?

- No me gusta. Nada.

- ¿Un libro?

- Me gusta mucho leer, pero son todos japoneses. Leer libros en castellano no me motiva.

- ¿Películas o series?

- Las dos. No me importa.

- ¿Una película?

- Contratiempo.

- ¿Una serie?

- La casa de papel.

- ¿Un actor?

- Jaime Lorente.

- ¿Una actriz?

- Úrsula Corberó.

- ¿Su plato preferido?

- Arroz con almejas. Lo acabo de descubrir. Ya ves que me integro rápido.

- ¿Lo que nunca comería?

- No puedes decir nunca jamás. Pero ahora mismo siendo futbolista, una hamburguesa.

- ¿Un hobbie al margen del fútbol?

- Estar tranquilo en casa leyendo un libro.

- Ahora tiene que optar por una de las siguientes dos opciones: ¿Doraemon o Shin Chan?

- Doraemon.

- ¿Chuletón o sushi?

- Chuletón. No me gusta el sushi.

- ¿Balenciaga o Gucci?

- Balenciaga.

- ¿Reguetón o J-pop?

- Ahora que estoy en España, reguetón. Pero cuando estoy en Japón escucho J-pop, la música de mi país.

- ¿Karaoke o discoteca?

- Karaoke.

- ¿Es buen cantante?

- Me gusta cantar. Otra cosa es que sea bueno...

- ¿Messi o Cristiano?

- Aquí tengo que decir Messi, hay que ser sincero.