Take Kubo (Kawasaki, 2001) ha sido el último en llegar pero el primero en despuntar este verano. Las pinceladas que ha ofrecido han gustado a los aficionados y en esta entrevista de presentación se muestra ambicioso: «Me gustaría participar en 20 goles entre logrados y asistencias». Se le ve tímido en las distancias cortas y le cuesta mantener la mirada pero es veloz de pensamiento, ya que sus respuestas son inmediatas. Dice lo que piensa y es bastante sincero, por lo que dice mucho con pocas palabras. En el fondo, es muy parecido a como se muestra en el campo de fútbol: eléctrico, rápido y directo. No ha hecho mal fichaje la Real...

– ¿Cómo marcha su aterrizaje en San Sebastián?

– Bien. Yo pensaba que iba a llover más, que es lo único que me preocupaba, pero por el momento está haciendo bastante sol.

– ¿No le gusta la lluvia?

– Para entrenar no me gusta, me quita un poco las ganas. Para jugar sí que me gusta.

– ¿Quién le ha dicho que aquí llueve mucho?

– Eso pensaba yo. Me esperaba algo parecido a Eibar, pero el clima está muy bien.

– ¿Ha tenido tiempo de pisar la playa?

– ¡Qué va! Lo más cerca que estuve de la playa fue en la presentación como jugador de la Real en el Palacio de Miramar.

– ¿No le gusta?

– Sí que me gusta, pero ahora no estoy para ir a la playa.

Inicios «De niño también se me daba bien la natación pero hubo un momento en el que tuve que elegir y me decidí por el fútbol»

– ¿Por qué decidió fichar por la Real?

– Por varias razones. Primero, porque es el equipo que mejor encaja con mi estilo. Y segundo, porque llevaba varios años saliendo cedido y cuesta estar cambiando de aires cada temporada. Decidí que quería fichar por un equipo y la Real era la mejor opción. Fue el primero que se interesó en mí y el primero que lo hace siempre es el mejor.

– ¿Sigue manteniendo el objetivo de regresar algún día al Real Madrid?

– Eso pensaba cuando estaba allí y salí cedido al Mallorca, Villarreal o Getafe. Ahora pertenezco a la Real. Mi objetivo es crecer como jugador y para eso necesito que el equipo esté bien. Los dos vamos cogidos de la mano porque compartimos los mismos intereses.

– ¿Qué cree que puede aportar a la Real?

– Desborde, recibir entre líneas... La Real es un equipo que juega muy bien pero puedo añadir un plus con mis características.

– Por presentarle a los aficionados y que conozcan mejor su historia, si le parece repasamos su trayectoria. Nace en Kawasaki...

– Es una ciudad que está en el área metropolitana de Tokio. No es que sea un pueblo pero es bastante tranquilo en comparación con Tokio. Japón tiene 125 millones y 20 más o menos estarán en la capital. Cerca de donde vivía hay un campo del Kawasaki en el que empecé a jugar al fútbol cuando era niño.

Precocidad «Debutar con 15 añosen Japón me hizo coger mucha experiencia en la élite. Tengo 21 añosy es como si tuviese 24»

– ¿Cómo así le dio por este deporte?

– A los cuatro años ya le daba patadas a un balón. Llevo toda la vida jugando. Se me daba bien controlar la pelota y tenía mucha afición. Hacía otros deportes también pero fue el que más me enganchó.

– ¿Qué otros deportes?

– Rugby, natación, atletismo... Mis padres me apuntaban a todo.

– ¿Destacaba en alguno de ellos?

– La natación se me daba muy bien, sobre todo el estilo crawl. Pero llegó un momento en el que tuve que elegir un deporte y me decidí por el fútbol.

Infancia «Me pasaba el día con los amigos en la calle. Nunca estaba en casa ni he tenido videojuegos. Me aburro cuando hablan de ellos»

– ¿Dónde empezó a jugar?

– En mi colegio, que estaba al lado de casa. Luego me fui apuntando a escuelas de fútbol hasta que fiché por el Kawasaki Frontale, en el que estuve año y medio antes de fichar por el Barcelona.

– Tengo entendido que se pasaba todo el día en la calle con un balón...

– Que estaba en la calle, sí, pero no jugando siempre a fútbol. A mí lo que me gustaba era estar con los amigos. Lo que no solía estar es en casa. Nunca tuve videojuegos. Ni entonces ni ahora. Por eso no juego con nadie ni quiero aprender, porque todos me ganarían. Cuando la gente se pone a hablar de videojuegos me pierdo.

– ¿Era buen estudiante?

– No se me daba mal, pero tampoco puedo presumir mucho. En Barcelona era de los más listos de la clase –risas–.

– ¿La asignatura que más le gustaba?

– Matemáticas, y luego Geografía. Siempre me ha gustado saber dónde están los sitios.

Exigencia «No tengo prisa por triunfar pero sí por empezar a jugar bien. Este año hay Mundial y quiero ser titular en Catar»

– ¿Cómo fue lo de marcharse a Barcelona con apenas 10 años siendo tan joven?

– Tenía mucho entusiasmo por el fútbol y para mí no representó ningún problema. Cualquier chico de esa edad haría lo mismo si se lo propusieran.

– Como era zurdo y marcaba tantos goles le comparaban con Messi, ¿no?

– Siempre lo hacían con jugadores que fueran zurdos y jugaran en su zona. Me gustaba que lo hicieran.

– ¿No era demasiada responsabilidad?

– Al contrario, que te comparen con el mejor jugador del mundo es un privilegio.

– ¿Tuvo la oportunidad de conocerle personalmente?

– No. Autógrafos y varias fotos sí que me hice con él pero se las regalé todas a mis amigos de Japón y no me queda ninguna.

– ¿Han llegado compañeros de entonces al primer equipo?

– Ansu Fati, Nico González, Eric García y Arnau Tenas. Mantengo el contacto con ellos.

Barcelona «Me gustaba que me compararan con Messi. Para mí era un privilegio más que una responsabilidad»

– Después de cuatro años en Barcelona regresa a Japón para debutar en la liga con 15 años...

– Fiché por el FC Tokyo y fui el segundo jugador más joven en estrenarme en la liga de mi país. Me costó bastante porque aún no estaba hecho. La mente sí me iba, pero el cuerpo no. Me cansaba muy rápido pero aquella experiencia me ayudó a crecer como jugador. Aunque tengo 21 años ahora es como si tuviese 24.

– ¿En qué aspectos ha evolucionado más?

– En experiencia, sobre todo. Juego más tranquilo y tomo mejores decisiones. Físicamente también he ganado fuerza y velocidad. Llevo tres años en la Liga y conozco mejor a los equipos y a los jugadores rivales.

– ¿Debutar tan joven en Japón disparó su interés mediático?

– Es algo que pasa en todos los países y en todos los deportes. Aquí sucedió con Ansu Fati, por ejemplo. O mira la que se ha liado con Alcaraz en tenis. A los jóvenes siempre se les mira más y, sobre todo, en Japón, donde no hay muchos futbolistas tan jóvenes jugando en Europa.

Objetivos «En Liga nos gustaría acercarnos a los puestos de Champions y en Europa, romper la barrera de dieciseisavos»

– ¿Le paran mucho por la calle en su país?

– Me reconocen pero me respetan bastante. Alguna vez me piden una fotografía o así.

– En 2019 regresa a España pero para jugar en el Real Madrid, ¿por qué no lo hizo a Barcelona?

– Me mostró el proyecto que tenía para mí y me interesó mucho. Por eso fiché por el Madrid.

– Pero enseguida le cedió al Mallorca...

– Fue una gran experiencia. Mi mejor temporada en España. Marqué cuatro goles y di cuatro asistencias.

– Luego vinieron Villarreal y Getafe en la 20/21 pero apenas jugó en los dos. ¿Qué pasó?

– En el Villarreal había mucha competencia y era difícil hacerse un hueco. Cuando fui al Getafe ya sabía cómo jugaba. Tuve mi oportunidad, luego llegaron cinco partidos difíciles y al final acabé en el banquillo.

– La pasada campaña no lució tanto en Mallorca como en la 19/20. ¿Qué pasó?

– La primera vuelta estuve muy a gusto, aunque me perdí algunas jornadas por lesión. Después, con la llegada de Muriqi, variamos la forma de juego. No me iba tan bien este estilo. Luego perdimos unos partidos, cambiamos de míster y en la recta final jugamos con dos delanteros colgando muchos centros al área. Lo importante era salvarnos.

– ¿Cuando uno ficha tan joven por el Real Madrid supone una mayor responsabilidad?

– No. Tarde o temprano todos los futbolistas aspiran a jugar en un equipo grande.

– Zidane le llegó a comparar una pretemporada con Vinicius. No suele tener mal ojo el francés...

– No es lo mismo que te comparen con el Vinicius de 2019 que con el Vinicius de 2022. En aquel momento los dos éramos muy jóvenes y acabábamos de llegar. Ahora Vinicius viene de hacer 22 goles y 20 asistencias en una temporada. Eso es nivel Top. De hecho, es el mejor extremo de la Liga con diferencia.

– ¿Qué números firmaría esta temporada?

– Estando en un equipo ofensivo que domina el juego como la Real, entre goles y asistencias 20 sería un buen número.

– ¿Qué tal lleva la fama?

– No muy bien. Por mí solo jugaría al fútbol, que es lo que me gusta, no haría nada más. Pero sé que mi profesión tiene repercusión y hay que aceptar todo lo que viene, como la prensa.

– Veo que no le gusta mucho dar entrevistas...

– No. Por mí no haría ninguna.

– ¿Tiene prisa por triunfar?

– Prisa por triunfar, no. Prisa por empezar a jugar bien, sí, porque este año hay Mundial y me hace ilusión ser titular en Catar. Perdí el puesto por la lesión que tuve el año pasado en el Mallorca y ahora quiero recuperarlo. Jugar en la Real me beneficia porque es un equipo que está arriba en la Liga, juega en Europa y hace un buen fútbol. Es un punto a favor.

– Les ha tocado con España y Alemania. ¡Menudo grupo!

– Queremos pasar y me da igual hacerlo con Alemania, España o Costa Rica. Nosotros vamos con idea de clasificarnos.

– ¿Cuál es la principal diferencia entre el fútbol español y el japonés?

– Yo creo que el ritmo. Allí se juega más tranquilo, más lento. Pero también hay mucha calidad.

– Silva fue uno de los primeros ídolos que tuvo en la Liga, ¿no?

– Es verdad. Cuando llegué a España aquel Valencia tenía un gran equipo y, entre ellos, uno de los que más destacaba era Silva.

– ¿Qué sintió el primer día que se lo cruzó en el vestuario?

– Tampoco nada especial. En el Real Madrid me pasó algo parecido con jugadores como Sergio Ramos, así que estoy acostumbrado a ser compañero de futbolistas a los que veía jugar por la televisión cuando era niño.

– ¿Le dijo que de pequeño le gustaba como jugaba?

– No, no le he dicho nada. Hasta ahora no he coincidido mucho con él porque ha trabajado muchos días en solitario, pero seguro que aprendo un montón de él. Tengo esa ilusión.

– En qué posición se encuentra más a gusto, ¿de mediapunta o jugando en banda?

– Me adapto a los dos. Depende del sistema. En 1-4-4-2 no hay banda derecha y me viene mejor mediapunta, mientras que en el 1-4-3-3 juego más por la derecha metiéndome hacia adentro.

– A ver si le va a mandar al banquillo a Silva y la liamos...

– En todos los equipos hay competencia y pelearme el puesto con Silva sería un honor.

– ¿Cuáles diría que son sus principales características?

– Me gusta regatear y encarar. También me asocio bien. Eso sí, si me pones un entrenamiento de unos contra uno, disfruto.

– ¿Qué le gustaría conseguir con la Real Sociedad?

– No me gusta hablar del largo plazo. Lo primero es llegar fuertes al inicio de Liga y empezar bien la temporada hasta el primer parón. Arrancar con una buena dinámica es clave.

– El equipo viene de clasificarse tres veces para la Europa League, ¿es posible acercarse a los puestos de Champions?

– Nos gustaría. El objetivo en la Liga es ése, pero necesitas mucha regularidad. Luego está la Europa League, en la que queremos romper la barrera de los dieciseisavos y avanzar de ronda.

– ¿Conocía personalmente a algún jugador de la Real?

– A Robert Navarro, porque coincidió conmigo en Barcelona, y a Barrenetxea de enfrentarme a él en varios partidos, ya que es del mismo año que yo.

– ¿A quién llamó para pedir referencias cuando le trasladaron el interés blanquiazul?

– A nadie. No me gusta llamar a la gente para preguntar cosas. A pesar de haber venido a jugar no conocía la ciudad, pero sí me gustó mucho el estadio y el ambiente que se vive en los partidos.

– ¿Qué impresión le ha causado Imanol? Dicen que echa muchas broncas...

– Yo pensaba que era una persona más tranquila, pero aprieta mucho y eso es bueno para mantener siempre la intensidad.

– ¿Por qué ha escogido el '14'?

– Porque era el número más bajo de los que quedaban y no me gustan demasiado altos.

– ¿Si hubiera podido elegir el primero cuál habría escogido?

– Depende. Me gusta el 10, el 7, el 17...

– Ya por último, ¿recuerda la primera referencia que tuvo de la Real Sociedad en su vida?

– Vine a jugar el torneo de Semana Santa sub-13 de Zubieta con el Barcelona y luego fuimos a ver un partido a Anoeta. Recuerdo que estaban Vela y Griezmann y que me gustó mucho cómo jugaba la Real. Y hoy estoy aquí...