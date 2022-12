Take Kubo es duda para jugar este lunes ante Croacia

La presencia de Take Kubo en el partido que este lunes enfrenta en octavos de final del Mundial de Qatar a Japón ante Croacia (16.00h) está en duda después de que el futbolista de la Real Sociedad no haya participado en el último entrenamiento, como tampoco lo hizo el día anterior. Desde la selección nipona no se especifican las causas y parece complicado que este lunes pueda participar en un encuentro que es histórico para el país del sol naciente.

En la fase de grupos Kubo, único representante txuri-urdin en el Mundial, ha jugado 90 minutos. Esta hora y media de juego la ha repartido en la primera parte del encuentro ante Alemania y en la primera parte del partido frente a España. El atacante nipón es un hombre importante en su selección, pero no tiene un sitio en el once garantizado.

En el otro encuentro del día Brasil espera ilusionada el regreso de Neymar, que ya se ejercita a buen ritmo y podría ser incluido en la convocatoria de este lunes (20.00 horas) para el encuentro de octavos contra Corea del Sur. «Me siento bien, sabía que lo estaría ahora», escribió el astro del PSG en sus redes sociales. Su vuelta supondría un alivio para un país que se halla en vilo por la salud de su leyenda Pelé. Si logra apear a Corea se medirá al ganador del Japón-Croacia.