Take Kubo: «Hoy me desperté pensando que tenía que ser mi día»

Take Kubo fue el jugador del derbi vasco. Se vio desde el pitido inicial que estaba con chispa y con inspiración. Suyo fue el gol del 2-0 y él fue también el futbolista sobre el que Yeray cometió el penalti que terminó por sentenciar el encuentro. «Hoy me desperté pensando que tenía que ser mi día», ha asegurado el jugador japonés. «Llevábamos seis partidos encadenando victorias, lo que pasa es que personalmente no había sumado ese gol que necesitaba y hoy me desperté pensando que tenía que ser mi día», ha añadido.

Recordando la acción del 2-0, Take Kubo ha explicado que «cuando la recupera David, como sé que le gusta un pase en profundidad, me he abierto y cuando he visto que me encaraba el defensor, he intentado tirarle un caño y me ha salido bien. Después me salió tirar al palo corto porque los zurdos solemos tirar al palo contrario y pude engañar bien al portero».

Más polémica fue la acción del penalti que en Bilbao ha sido muy protestado. «Al final ellos pueden interpretar que me he tirado pero, personalmente, como yo quería marcar el segundo, iba a tirar y de repente estaba en el suelo», ha comentado. «Yo no tenía intención de tirarme porque un delantero quiere meter gol, quiere sumar. Así que yo intenté tirar y cuando me di cuenta estaba en el suelo. Me empuja y, como estaba en movimiento para armar el pie, me tropiezo y me caigo. Si no fuese por eso habría tirado y seguramente habría metido gol», ha asegurado.

«Al final ellos pueden interpretar que me he tirado pero, personalmente, como yo quería marcar el segundo, iba a tirar y de repente estaba en el suelo»

Otra cosa es la cartulina roja que terminó de hundir al Athletic. «Ahí no me meto. En el banquillo hemos hablado que igual es un castigo demasiado duro. Cuando ya es un penalti, el doble castigo... A lo mejor con una amarilla bastaba pero no sé. Eso es cosa del árbitro», ha declarado el japonés.

En cualquier caso todos los goles se generaron tras una recuperación. «Este año ponemos mucha atención en los robos tras pérdida, en los robos en campo contrario», ha señalado Take Kubo. «Es lo que hacen los equipos que tienen posesión. Creo que nos estamos convirtiendo en un equipo muy sólido atrás y arriba presionamos muy bien».

Por último, y cuestionado sobre las opciones de Champions de la Real Sociedad, Take Kubo ha abogado por seguir pisando el acelerador y aprovechar este gran momento de juego. «De momento, hasta acabar la primera vuelta, tenemos que seguir tirando y tirando todo lo que podamos porque no todos los días funcionan las cosas. Tenemos que aprovechar este momento tan bueno que estamos teniendo y cuanto más dure, mejor»