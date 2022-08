Llegar y besar el santo. El debut de Take Kubo en competición oficial con la camiseta de la Real Sociedad no ha podido saldarse con mejor resultado. Fue titular, disputó 78 minutos y marcó el gol de la victoria, el que da los primeros tres puntos al conjunto txuri-urdin en su estreno liguero ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla. 'Take mate'.

Take Kubo no es solo un vendedor de camisetas, ni un jugador para expandir la marca Real Sociedad en Asia. Podrá hacer ambas, pero su principal virtud es que es un buen pelotero, un jugador que, por su calidad, es capaz de marcar la diferencia y de guiar a la Real Sociedad a la victoria.

La primera mitad de Take Kubo fue un compendio de todas sus virtudes. Conducciones con el balón cosido al pie, dinamismo, pases que saltan líneas y todo ello aderezado con un buen trabajo de presión, fundamental en el estilo de Imanol Alguacil si quiere perdurar en ese once inicial.

El futbolista japonés,que actuó por detrás de Alexander Isak, apareció por todos lados, dio soluciones a sus compañeros y, como rúbrica, rompió desde segunda línea para cazar el balón bombeado de Mikel Merino para bajarlo y fusilar a Conan Ledesma en su salida. Primer gol como txuri-urdin.

La segunda parte de Take Kubo no fue tan exhuberante. Lógico si tenemos en cuenta que estamos en la primera jornada de Liga y que el Cádiz, obviamente, tuvo que prestarle más atención. Viendo el desarrollo del partido Imanol Alguacil decidió que el encuentro no estaba para él y le sustituyó por Ander Barrenetxea, lo que no impidió que fuera nombrado el MVP del partido.

Misión cumplida para un Take Kubo decisivo y que seguramente abrirá muchos telediarios en Japón. Aquí, en la Real Sociedad, ha comenzado a cumplir con su objetivo.