Take Kubo: «Nos deberían de proteger más a los jugadores que hacemos cositas en el campo»

Aunque no fue de sus mejores encuentros con la elástica blanquiazul, Take Kubo ha vuelto a hacer de las suyas y ha sido un auténtico dolor de cabeza para la defensa babazorra desde la banda derecha. Pudo empatar el encuentro en el descuento, antes del gol de Zubimendi, con un zurdazo desde la frontal del área que dejó temblando el larguero de Sivera, y proporcionó amplitud y desequilibrio desde su extremo. Sin embargo, el '14' realista, que ya se marcha a la Copa Asia, ha sido de nuevo objeto de patadas que en más de una ocasión no han sido sancionadas por el colegiado García Verdura.

Tras el encuentro, Take Kubo ha querido manifestar su malestar a través de los micrófonos de Dazn: «Creo que me deben proteger un poco más, a mí y a los jugadores que intentamos hacer cositas. Hay gente que no es su intención, pero me están haciendo mucho daño», ha señalado. Y ha añadido que «yo intento hacer disfrutar a la gente con el balón, pero llevo varios partidos que así es difícil. Si no me protege la gente, los árbitros y el rival...».

Sobre su marcha para disputar la Copa Asia con Japón ha apuntado que «es una pena que la competición continental se celebre durante La Liga. Al final, la Real es el club que me paga, pero estos torneos tienen obligación». También ha señalado que «representar a mi país también es muy bonito».

También ha dedicado bonitas palabras a sus compañeros. «No sé cómo jugaremos, pero estarán bien sin mí. Todavía no me he despedido de ellos, les diré que intenten sacar el máximo de puntos posibles e intentaré verles todos los partidos. En este equipo hay varios jugadores que pueden suplirme e incluso puede haber un cambio de sistema como hicimos cuando no estaba Oyarzabal».