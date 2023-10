David Silva prometió una cena si ganaban al Manchester United en Old Trafford

Take Kubo ha desvelado que David Silva prometió una cena al equipo el pasado curso si ganaba al Manchester United en Old Trafford. Los jugadores de la Real Sociedad cumplieron su parte y los txuri-urdin se impusieron 0-1 con gol de Brais Méndez en el partido de la fase de grupos de la Europa League.

El futbolista japonés ha declarado a los medios del club que para él este encuentro ante los diablos rojos fue el más importante de la pasada temporada. «Si me tuviese que quedar con un partido es el de Mánchester. Me acuerdo que el mago -por David Silva- nos dijo que, si ganábamos, nos invitaba a una cena, lo que me hizo ver la rivalidad entre el City y el United», ha indicado.

Cabe recordar que el genial centrocampista canario es toda una leyenda en el Manchester City, equipo que tiene al United como su máximo rival. De ahí el aliciente 'extra' que David Silva contagió al resto de los jugadores txuri-urdin para ganar en Old Trafford. «David no suele hacer esas cosas. Y entonces ellos eran mejor equipo. Gracias a la cena de David pudimos ganar», ha indicado Take, que no ha desvelado más detalles sobre la cena.

En la entrevista, Kubo también habla del buen momento que vive en la Real Sociedad y explica que no tiene la «ansiedad de tener que demostrar, la gente ya me conoce así que estoy más tranquilo».