«La anterior asistencia me la habían fumado»: la genial respuesta de Kubo que se ha hecho viral El nipón ha dejado un buen chascarrillo al ser entrevistado tras el encuentro ante el Almería, cuando le han preguntado sobre la asistencia que le ha dado a David Silva para el primer gol de la Real

Take Kubo durante el encuentro ante el Almería de este domingo. / dv

La Real Sociedad es el equipo más en forma de La Liga tras el parón del Mundial de Qatar. Como ya lo hiciera en la anterior jornada ante el Osasuna, el conjunto txuri-urdin ha vuelto a cuajar un gran partido para romper un gafe y llevarse los tres puntos de Almería. Uno de los blanquiazules más destacados de la jornada ha sido el nipón, Take Kubo, que no había participado en el anterior encuentro de Copa del Rey en Las Gaunas ante el UD Logroñés «por precaución», pero que ha demostrado que ha vuelto al 100%.

El atacante japonés ha dado una gran asistencia para el primer gol de la Real Sociedad, obra de David Silva, que ha puesto a los realistas por encima del marcador. Al ser preguntado sobre esta acción al término del encuentro en la entrevista para Dazn, Take ha dejado un buen chascarrillo. «Ah, ¿esta vez sí que me han dado la asistencia? Gracias, la anterior me la fumaron», ha dicho en tono jocoso.

El '14' de la Real ha hecho referencia al gol de Brais Méndez ante el Osasuna en la anterior jornada de Liga, que tras un pase del japonés que la Liga no le contó después como asistencia puso el primero para los txuri-urdin en el Reale Arena.

Pero tampoco se han quedado ahí las declaraciones del nipón. Después, le ha preguntado a la entrevistadora «si este micrófono funciona» en el tono natural que es habitual en él. Ya en lo deportivo, Take ha señalado que «lo importante es seguir sumando tanto en lo personal como en lo colectivo. Estamos muy sólidos atrás, arriba bien, 32 puntos... Ahora a descansar y a preparar el partido contra el Bilbao» ha añadido en referencia al siguiente encuentro en Liga contra el Athletic.

Sobre las aspiraciones europes de la Real, que ya se ha asentado en la tercera posición de Liga, Take ha subrayado que «Imanol nos ha dicho que estamos varios equipos con menos de 5 puntos de diferencia por lo que no podemos relajarnos. Tenemos que seguir sumando y mirar hacia arriba»