Copa del Rey Take Kubo se apunta a la batalla del Camp Nou real sociedad El japonés entrena al mismo ritmo que sus compañeros y la Real regresa de Vallecas sin más bajas

Take Kubo se apunta a la batalla del Camp Nou. El japonés, que viajó a Vallecas y entró en la convocatoria, no pudo disputar ni un minuto en la victoria ante el Rayo Vallecano. Imanol explicó el motivo después en la sala de prensa. «En los últimos dos días ha estado entre algodones y hemos preferido no arriesgar». Kubo ya está en condicio