Take Kubo: «Mis amigos quieren venir a Donostia y uno de ellos es muy fan de David Silva»

Take Kubo ya conoce el marco incomparable de San Sebastián. El nuevo futbolista de la Real Sociedad ha lucido sus nuevos colores en los jardines del Palacio de Miramar con el escenario de la bahía de fondo, acompañado del presidente txuri-urdin, Jokin Aperribay, y el director de fútbol, Roberto Olabe, antes de pronunciar sus primeras palabras como realista.

Tras pasar reconocimiento médico esta mañana en la Policlínica Gipuzkoa, y antes de que el acuerdo entre el club guipuzcoano y el Real Madrid se hiciera incluso oficial, algo que ha sucedido a lo largo de esta tarde, Kubo ya posaba con la equipación txuri-urdin y lucía su nuevo dorsal, el 14, que hasta ahora portaba Guridi.

Un par de periodistas japoneses han arrancado este martes el turno de preguntas en la rueda de prensa que se ha celebrado en el Reale Arena y la cuestión que han lanzado ha sido directa: ¿Por qué la Real? «Es el equipo más adecuado a mi estilo como futbolista, además fueron los primeros en mostrar interés en mí», ha contestado sin vacilar.

«Cuando terminé la concentración con la selección me fui de vacaciones y no quise hablar con mis representantes, pero ya me dijeron que la Real había demostrado interés en mí y aquí estoy», ha explicado el nuevo realista.

También ha sido cuestionado sobre la posición en la que se ve actuando sobre el campo: «De entrada me veo en la banda derecha o dentro, jugaré donde me lo pida el entrenador, aunque creo que arancaré en la banda drecha».

Sin temor a la competencia

Kubo ha reconocido que vio el primer amistoso de pretemporada de la Real frente al Toulouse, y ha destacado que «estuvieron bien, aunque no puedo decir gran cosa del primer partido de la pretemporada». El jugador desea «recuperar sensaciones, porque he estado enfermo» y afronta con ganas el primer entrenamiento con sus nuevos compañeros que tendrá lugar este miércoles en Zubieta. «Estoy deseando concoer a todos ellos ya y ojalá me reciban con los brazos abiertos. Tengo ganas de empezar cuanto antes».

A Kubo no le preocupa la competencia que va a encontrarse en la Real para jugar: «No hay ningún equipo que no tenga competencia y no conozco a ningún jugador que no la quiera». Además, ha destacado a Zubimendi, al que se enfrentó el verano pasado en los Juegos Olímpicos: «Me costó mucho jugar contra él».

Por último, el nuevo jugador de la Real ha señalado que «tres amigos me están viendo ahora mismo y uno de ellos es muy fan de David Silva. Quieren venir a San Sebastián a visitar la ciudad. Han visto en fotos el mar y quieren venir».